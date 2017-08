Türk Telekom’un teknoloji tırı kadınlar için yola çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, "Şimdi Senin Zamanın" mottosuyla, kadınlara yönelik teknoloji seferberliğini başlattı. Şirket, seferberlik kapsamında Türkiye’yi dolaşacak olan Gezici Eğitim Tırı’nda ve Türk Telekom Müdürlükleri’nde toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde kadınlara temel internet kullanımının yanı sıra sosyal medya platformlarını ve hayatlarını kolaylaştıracak başta e-devlet olmak üzere Skype ve Google Maps gibi uygulamaları nasıl kullanacakları öğretilecek. Proje kapsamında kadınlar başta olmak üzere teknoloji bilgisi sınırlı herkese ulaşılması hedefleniyor.

Teknoloji sınıfı şeklinde oluşturulmuş Gezici Eğitim Tırı’ndaki eğitimler, 7 Eylül’de Ordu’da başlayıp 29 Kasım’da Samsun’da sona erecek. İstanbul’dan Mersin’e, Samsun’dan Şanlıurfa’ya, Bursa’dan Erzurum’a yaklaşık 3 ay içerisinde toplam 4 bin kadına eğitim verilmesi planlanıyor.

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler, 25’er kişilik sınıflarda günde iki kez olmak üzere 2’şer saat şeklinde düzenlenecek. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliğinin yanı sıra her gün başarılı bir katılımcıya da 1 tablet hediye edilecek. Hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.







- "Kadınların teknoloji ile hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "Türk Telekom olarak, teknolojiyle kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çünkü teknolojinin, hayatları kolaylaştırmakla kalmayıp imkansızı başarabilecek gücü verdiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda kadınların tercih ve ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz proje ile 'Şimdi Senin Zamanın' diyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki dijital okuryazarlığı artırmayı hedeflediklerini aktaran Dursun, "Amacımız projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip kadınların teknolojinin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanması. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarını sağlamak." açıklamasında bulundu.





- Eğitime çocuğuyla gelenlere oyun parkı







Açıklamada verilen bilgilere göre, eğitime çocuğuyla birlikte gelmek isteyen kadınların çocukları için ise tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı kurulacak. Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı, gündüz kadınlara eğitim verirken akşam da yazlık sinema olarak yöre halkının güzel ve eğlenceli bir akşam geçirmesine katkıda bulunacak.



Türk Telekom "Şimdi Senin Zamanın" diyerek www.seninzamanin.com adı altında kadınlara özel bir portal oluşturuldu. Sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldığı portalde, annelere yönelik öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Portalde ayrıca kadınların bulundukları ildeki etkinliklerden haberdar olmaları için özel etkinlik takvimi de yer alıyor.