Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 36°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105414
ALTIN
146.383
DOLAR
3.4681
STERLİN
4.6937
EURO
4.1619
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda

Türk vatandaşlarına Maria kasırgası uyarısı

Türkiye, vatandaşlarını, Irma Kasırgası'nın ardından Karayip adalarını vurmaya başlayan Maria kasırgasının etkili olduğu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Türk vatandaşlarına Maria kasırgası uyarısı

Türkiye, vatandaşlarını, Irma Kasırgası'nın ardından Karayip adalarını vurmaya başlayan Maria kasırgasının etkili olduğu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:56
Türk vatandaşlarına Maria kasırgası uyarısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte tropik fırtınadan en yüksek seviye Kategori 5'e çıkan Maria kasırgasının Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ve ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerlediği ve karaya vurduğu noktalarda ağır hasar bıraktığı vurgulandı.

Türk vatandaşlarına, zorunlu kalmadıkça gelecek günlerde bu bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları ve yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arzetmektedir."

Türkiye'nin Havana, Santo Domingo, Karakas, Washington büyükelçilikleri ve Miami Başkonsolosluğunun kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldığı bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaştığı belirtilen açıklamada, vatandaşların yerel makamların ikazlarının yanı sıra Türk temsilciliklerin duyurularını da takip etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, kasırgadan etkilenen vatandaşların bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ve ilgili temsilciliklere ulaşmalarının mümkün olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 7 Eylül'de de Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irma kasırgasının etkili olduğu bölgelere seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMaria KasırgasıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Trabzon'da hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Trabzon'da hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundu
NATO nükleer silahlarından vazgeçmeyecek
NATO nükleer silahlarından vazgeçmeyecek
Alman medyasından Merkel hükümetine 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
Alman medyasından Merkel hükümetine 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
'IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli'
'IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli'
Dynamic Monarch-17 tatbikatı yapılıyor
Dynamic Monarch-17 tatbikatı yapılıyor
Bağcılar'da
Bağcılar'da "destek market" açıldı
İrem Derici'nin doktorundan açıklama
İrem Derici'nin doktorundan açıklama
Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği
Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim