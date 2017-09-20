Türk vatandaşlarına Maria kasırgası uyarısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte tropik fırtınadan en yüksek seviye Kategori 5'e çıkan Maria kasırgasının Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ve ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerlediği ve karaya vurduğu noktalarda ağır hasar bıraktığı vurgulandı.

Türk vatandaşlarına, zorunlu kalmadıkça gelecek günlerde bu bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları ve yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arzetmektedir."

'nin Havana, Santo Domingo, Karakas, Washington büyükelçilikleri ve Miami Başkonsolosluğunun kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldığı bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaştığı belirtilen açıklamada, vatandaşların yerel makamların ikazlarının yanı sıra Türk temsilciliklerin duyurularını da takip etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, kasırgadan etkilenen vatandaşların bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ve ilgili temsilciliklere ulaşmalarının mümkün olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 7 Eylül'de de Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irma kasırgasının etkili olduğu bölgelere seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu