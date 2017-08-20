Türk Yıldızları Maçka şehitleri anısına uçtu

Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına gösteri uçuşu yaptı.