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Türk yolcu uçağı İran'da düştü, 11 kişi can verdi

Türk özel jeti İran İran'da düştü. Yabancı haber ajanslarının flaş haber olarak geçtiği ilk bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Uçak İran topraklarında düştü.

Türk yolcu uçağı İran'da düştü, 11 kişi can verdi

Türk özel jeti İran İran'da düştü. Yabancı haber ajanslarının flaş haber olarak geçtiği ilk bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Uçak İran topraklarında düştü.

11 Mart 2018 Pazar 18:43
Türk yolcu uçağı İran'da düştü, 11 kişi can verdi

Flaş Flaş Flaş.. Türk yolcu uçağı İran'da düştü

Bir Türk yolcu uçağı İran'da düştü. Yabancı haber ajanslarının flaş haber olarak geçtiği ilk bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Uçak İran topraklarında düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu kaydedildi..

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti İran'da düştü.TC-TRB kuyruk tescilli 17 yıllık uçakta iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı.

Kerem Kınık, bir açıklamada bulundu. Kınık, "İran Kızılayı arama kurtarma Ekiplerini yola çıkarttı. Bölgeye ulaşmalarının en az 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz, bölgede hava koşulları da oldukça kötü" ifadesini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Düşen özel jette hayatını kaybeden kaptan pilot ve ikinci pilotun kimliği belli oldu. Kaptan pilotun eski Türk Hava Kuvvetleri'nden Melike Kuvvet, ikinci pilotun ise Beril Gebeş olduğu öğrenildi.

HÜSEYİN BAŞARAN'IN KIZI DA DÜŞEN JETTEYDİ

Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

MİNA BAŞARAN'IN 7 ARKADAŞI İLE BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Evlenmeye hazırlanan Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönüşte kaza yaptıkları kaydedildi.

Mina Başaran'ın Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planladıkları öğrenildi.
 

İÇİNDE 11 YOLCU VARDI

Edinilen bilgiye göre, challanger 604 tipi TC-TRB kuyruk tescilli Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette 3 mürettebat, 8 yolcunun olduğu belirtildi.

Sahibi Başaran Yatırım Holding’e ait MNG Havacılık. 2001 yılında üretilmiş olan uçak maksimum 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Özel jetin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah Havalimanı’ndan kalkıp Atatürk Havalimanı’na iniş yapması planlanıyordu. 

Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı.

Tasnim Haber Ajansı düşen uçaktan ilk görüntüler olduğu iddiasıyla bu kareyi paylaştı.

Son Güncelleme: 12.03.2018 06:49
Anahtar Kelimeler:
Türk özel Jeti
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