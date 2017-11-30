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Turkcell 10 Gbps’lik fiberi evlere getiriyor

- 100 GB’lık bir oyun dosyası 10 Gbps’lik internet bağlantısıyla sadece 96 saniyede indirilebilecek

Turkcell 10 Gbps’lik fiberi evlere getiriyor

- 100 GB’lık bir oyun dosyası 10 Gbps’lik internet bağlantısıyla sadece 96 saniyede indirilebilecek

30 Kasım 2017 Perşembe 11:54
Turkcell 10 Gbps’lik fiberi evlere getiriyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 10 Gbps'lik interneti evlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell altyapısındaki gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. İsteyen Turkcell Superonline Fiber aboneleri ulaşılması güç bir hız olan 10 Gbps’lik interneti artık evlerinde kullanabilecek.

10 Gbps hızındaki internet, film ve müzik indirmekten online oyunlara kadar pek çok alanda kullanıcılara kolaylık sağlayacak. Eskiden indirmesi saatler alan 100 GB’lık bir oyun dosyası 10 Gbps’lik internet bağlantısıyla sadece 96 saniyede indirilebilecek.

Ayrıca yine bu hız sayesinde Blu-Ray filmi 19 saniye, 15 şarkılık bir müzik albümünü 0,2 saniye ve 1 GB dosyayı ise 0,8 saniye gibi kısa süre içinde indirmek mümkün olacak.

Bu hız gelecekte daha sık kullanılmaya başlayacak olan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) uygulamaları için de eşsiz bir deneyim sunacak. Örneğin bu sayede bir futbol müsabakasını evinizden stadaymış gibi izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in teknoloji ve altyapıdaki gücüne dikkati çekti.

Sezgin, şunları kaydetti:

"Üstün fiber altyapımız sayesinde Türkiye’yi ilk kez 1 Gbps internet hızıyla tanıştırmıştık. Bugün de bir ilke daha imza atarak 10 Gbps hızında interneti evlerin kapısına getiriyoruz. Turkcell Superonline aboneleri, yakın zamanda sunmaya başlayacağımız 10 Gbps’lik internet paketi sayesinde evlerinde benzersiz hızdaki internetin keyfini sürebilecek. 40 bin kilometreye yaklaşan fiber ağımızda Türkiye’de 3 milyon ev ve işyerinin kapısına ışık hızında interneti taşıyoruz. Fiberin lideri olan Turkcell, yeniliklerde ve hızda da öncü olmaya devam edecek."


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