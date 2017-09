Turkcell Akademi yine

İSTANBUL (AA) - Turkcell Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme dallarında küresel boyuttaki otoritelerden sayılan Yetenek Geliştirme Birliği (Association for Talent Development-ATD) tarafından "En İyi" (The BEST) ödülüne ikinci kez layık görüldü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, "eğitimde fırsat eşitliği" ve "insana yatırım" ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen bilgi yönetimi ve stratejik gelişim merkezi Turkcell Akademi, fark yaratan çalışmalarıyla uluslararası arenada başarı kazanmaya devam ediyor.

"Türkiye'nin ilk kurumsal üniversitesi" olarak kurulduğundan bu yana 40'tan fazla uluslararası ödüle layık görülen Turkcell Akademi, dünya çapında pek çok şirketin yarıştığı ATD BEST Ödülleri'nde ikinci kez "The BEST" ödülünü almaya hak kazandı.

ATD'nin birçok kategoride verdiği ödüllerin en prestijlisi olan "The BEST" ödülü için jüri, yetenek gelişimi ve yönetimi fonksiyonunun tüm çalışanları kapsaması, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin şirketin kültürü üzerinde etkileri, üst yönetimin sahipliği ve katkı payı ile yetenek gelişimi ve performansa yönelik inisiyatiflere yatırım yapılması gibi ölçütler doğrultusunda değerlendirme yapıyor.

Turkcell Akademi, 5 Ekim'de Washington'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak ve eğitim çözümleriyle kurumsal performansta yarattığı farkı, dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı toplantıda aktaracak.

- "Turkcell küresel dijital operatör olma stratejisiyle emin adımlarla ilerliyor"





Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğitim ve gelişim alanında küresel bir otorite tarafından değer görüldükleri bu ödülün kendileri için anlamlı olduğunu bildirdi.

Turkcell Akademi olarak ikinci kez "The BEST" ödülünü kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"ATD jürisi, Turkcell Akademi'nin Turkcell ekosistemine, sektöre ve topluma kattığı değeri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı ve bizi birincilik ödülüne layık gördü. 2015 yılında da iş yaşamına kattığımız değer ve elde ettiğimiz başarılar sayesinde kazanan marka olmuştuk. 2006'da hayata geçirdiğimiz Turkcell Akademi'yi günden güne büyüterek dünya çapında başarılı bir marka haline getirmenin, bununla birlikte, Turkcell olarak Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil etmenin sevincini yaşıyoruz. Turkcell küresel dijital operatör olma stratejisiyle emin adımlarla ilerliyor. Turkcell Akademi olarak biz de şirketimizi dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle eğitim alanında destekliyoruz. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok değerli olan eğitim yatırımlarımızın dünya çapında itibar görerek ödüllendirilmesi bizim için büyük onur."