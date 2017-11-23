Turkcell, altyapısını 5G için güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 5G teknolojisine yönelik yatırımları kapsamında "Access MPLS" projesi ile erişim altyapısını yenileyerek, şebekesini daha güçlü ve büyüyebilir hale getirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyada 2020'de kullanılmaya başlayacak 5G ile ilgili öncü çalışmalara imza atan şirket, "Access MPLS" adı verilen proje ile erişim altyapısını yeniledi.

Projenin tamamlanmasıyla şebeke performansını 15 kat artıran Turkcell'in erişim kapasitesi de 25 kat büyüyebilecek hale geldi. Yeni teknoloji sayesinde Turkcell'in erişim şebekesi bugünden 5G'ye uyumlu bir altyapıya kavuşmuş oldu.

Turkcell'in erişim şebekesini güçlendirme ve 5G'ye hazırlama projesi olan Access MPLS ile erişim ağında en uç noktaya kadar yedeklilik de sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.

Müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için şebekelerinde yeni nesil teknolojiler kullandıklarını aktaran Sezgin, şebekelerini bugünden 5G'ye hazırlamak için altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

Sezgin, tamamlanan Access MPLS projesi ile Turkcell erişim şebekesinin dünyada sayılı operatörlerin sahip olduğu bir altyapıya kavuştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni erişim altyapımız sayesinde taşıyıcı şebekemizde sağlanan yüksek kapasite artışı yanında daha düşük gecikmeler ve yüksek hız deneyimi elde ediliyor. Aynı zamanda şebekemiz, 5G'nin taşıyıcı ihtiyaçlarından olan Segment Routing (Parçalı Yönlendirme) geçişine de bugünden hazır hale geldi. Bu yeni mimariyle müşterilerimiz de özellikle sanal gerçeklik uygulamaları kullanırken ya da 4K-8K gibi yüksek kalite içeren videoyu izlerken mükemmel bir deneyim yaşayacak. Türkiye'nin lider dijital operatörü olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak için yatırımlarımıza ve araştırmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."