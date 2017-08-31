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Turkcell’den yeni uygulama

İSTANBUL (AA) - Turkcell mühendislerinin geliştirdiği UpCall uygulaması ile telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebiliyor.Turkcell açıklamasına göre, şirketin geliştirdiği...

Turkcell’den yeni uygulama

İSTANBUL (AA) - Turkcell mühendislerinin geliştirdiği UpCall uygulaması ile telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebiliyor.Turkcell açıklamasına göre, şirketin geliştirdiği...

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:21
Turkcell’den yeni uygulama

İSTANBUL (AA) - Turkcell mühendislerinin geliştirdiği UpCall uygulaması ile telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebiliyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirketin geliştirdiği UpCall uygulaması ile kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu görmek, tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmek mümkün oluyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, UpCall, grup aramalarına kişileri tek tek eklemeye son vererek sadece tek bir tıkla grup araması yapılmasına olanak sağlıyor. İlk defa UpCall ile sunulan bu seçenek ile bir grup oluşturup tek tıkla gruptaki herkesi aynı anda arama ve hep birlikte sohbet etme imkânı tanınıyor. Bunun için aranılan kişilerde UpCall uygulamasının yüklü olması gerekmediği gibi diğer operatör kullanıcısı da olabiliyorlar.

UpCall’un rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken, arayanlar ulaşılamıyor anonsu duyarken, aranan kişi ise hangi numara ne zaman aramış gelen bildirimler ile öğrenilebiliyor. Turkcell’in KimAramış, KimAramış Ektsra, CepAçık, CepAçık Ekstra, KimArıyor, ŞimdiAra gibi arama servislerine abone olanlar, tüm aramaların tek bir ekran üzerinden kolayca yönetilebildiği UpCall ile sadece başarılı ve cevapsız çağrıları değil, telefon kapalıyken ya da meşgulken arayanları da arama kayıtlarından görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu uygulamaya ilişkin açıklamasında, dünyanın ilk dijital operatörü olarak akıllı telefonların olmazsa olmazı SMS uygulamasını yeni nesil iletişim platformu BiP ile değiştirdiklerini ifade etti.

Terzioğlu, "Şimdi de yeni uygulamamız UpCall ile telefonlarda bugüne kadar değişmeyen arama ve rehber uygulamalarını değiştirmeye hazırlanıyoruz. Yeşil bir arama butonunun çok daha fazlası olan UpCall ile kullanıcılarımıza yepyeni bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. UpCall, arama deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Arama AlışkanlığıKaan TerzioğluTurkcellUpCall
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