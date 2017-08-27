Turkcell'den yurt dışı tatili için avantajlı seçenekler

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yaygın bir uluslararası dolaşım alanı sunan Turkcell, 10 günlük bayram tatilini yurt dışında geçirecekler için bu bayramda da avantajlı seçenekler sunuyor.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell, müşterilerinin yurt dışında da tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak "Tarifen Yurt Dışında Geçerli" avantajını sunuyor.

Bu özellik sayesinde Turkcell müşterilerinin paketlerindeki tüm her yöne dakika, internet ve SMS’leri yurt dışında tam 66 ülkede aynen geçerli olacak. Turkcell’liler yurt dışında Wi-Fi aramadan sevdikleriyle bayramlaşarak, istedikleri uygulamaları rahatça kullanabilecek. Bu benzersiz avantajdan yararlanmak isteyen kullanıcıların yurt içi tarifelerine ek sadece günlük 19.90 TL ödemeleri yeterli olacak.





- Yurt dışında BiP’le görüntülü bayramlaş







Açıklamada verilen bilgilere göre, bayramı yurt dışında geçirecek BiP kullanıcıları da sevdikleriyle doyasıya bayramlaşmanın tadını yaşayacak. Turkcell müşterileri, 69 ülkede geçerli BiP Yurt Dışı Kampanyası ile, BiP içerisinde geçerli ücretsiz 1GB’yi kullanarak sevdikleriyle görüntülü haberleşip hasret giderebilecek, diledikleri gibi konuşup mesajlaşabilecek. Ayrıca, yurt dışındayken Turkcell müşteri hizmetlerini aramaları gerektiğinde ise bunu BiP üzerinden ücretsiz gerçekleştirebilecek.







- Profesyonel tur rehberi yurt dışında da cebinde







Turkcell’liler, Piri uygulaması sayesinde bayramı yurt dışında geçirirken profesyonel tur rehberini de cebinde taşıyacak. Seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç’un özgün içerikleri ile hazırlanan yurt dışı turları, Piri kullanıcılarına şehrin bilinmeyen hikâyelerini anlatacak. Turkcell müşterilerine, kendilerine özel ücretsiz sesli yürüyüş uygulaması Piri ile gezdikleri şehirlerle ilgili güzellikleri ve hikayeleri Türkçe olarak dinleyip keşfedecekler.

Kullanıcılar Piri’nin yurt dışı turlarıyla Avrupa’nın 4 gözde şehri Londra, Amsterdam, Paris ve Roma’yı kendi dillerinde anlatımlarla dinleyerek keşfedebilecekler. Ayrıca, tur rotasını izlerken Rehber Saffet Emre Tonguç’un, cafe ve restoran gibi en özel önerilerine de ulaşabilecekler.

