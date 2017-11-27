Turkcell'in desteği ile Türkiye Teknoloji Buluşmaları yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana desteğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Türkiye Teknoloji Buluşmaları yarın Denizli'de başlıyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, KOBİ'lerin işlerini dijital dünyaya tam ve eş zamanlı entegre edebilmesini amaçlayan Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın üçüncü sezonunda dijitalleşme yolundaki bilgi birikimi ve deneyimlerini KOBİ'lerle paylaşacak.

Odağı dijitalleşme olan toplantılarda, Endüstri 4.0, dijital ekonomi ve güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, IoT gibi konular ele alınacak.

Uzman konuşmacıların dijital deneyimlerini KOBİ'lerin temsilcileriyle paylaşacağı Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 2018 boyunca da sürecek. İlki yarın Denizli'de başlayacak toplantı dizisi, Tekirdağ, Samsun, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Kayseri ile devam edecek.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın ilk durağı Denizli'de, Turkcell Stratejik Odaklı Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Dijital dünyada pazarlamanın yeni kuralları" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Yiş konuşmasında, müşterilerin dijitalleşme ile değişen ihtiyaçlarını ve bunlara yönelik çözümlerle ilgili deneyimlerini KOBİ’lerle paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye'nin dijitalleşmesinde en önemli itici gücün KOBİ'ler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu süreçte edindiğimiz bilgi birikimini ve deneyimi KOBİ'lerimizle paylaşmayı bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Onların dijitalleşme süreçlerini ne kadar hızlı tamamlarsak, Türkiye'nin de dijitalleşmesine o kadar hızlı katkı sağlamış oluruz. KOBİ'lerimizin dijital hale gelmesi aynı zamanda, onların uluslararası alanda rekabet gücünü ortaya çıkarmamız açısından da büyük önem taşıyor. Bu anlamda KOBİ'lerimizin yoğun olarak bulunduğu Anadolu illerinde düzenleyeceğimiz toplantıları çok önemsiyoruz. KOBİ'lerimizi bu toplantılara katılmaya ve dijitalleşmenin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

