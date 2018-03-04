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Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı

Türkiye ve yakın çevresi, 1985 ile 2017 yılları arasında 239 bin 902 depremle sarsıldı. 117 yılda, 4 ve üzerindeki büyüklükte 10 bin 292 deprem yaşanırken, bunun 33'ü 7 ila 7.9 arasındaki büyüklükte gerçekleşti.

Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı

Türkiye ve yakın çevresi, 1985 ile 2017 yılları arasında 239 bin 902 depremle sarsıldı. 117 yılda, 4 ve üzerindeki büyüklükte 10 bin 292 deprem yaşanırken, bunun 33'ü 7 ila 7.9 arasındaki büyüklükte gerçekleşti.

04 Mart 2018 Pazar 12:06
Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı

İSTANBUL (AA) - Hanife Sevinç - Türkiye ve yakın çevresi 32 yılda, 239 bin 902 depremle adeta beşik gibi sallandı.

AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem, dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük sarsıntı oldu.

Türkiye ve çevresinde ise 1903'ten bugüne kadar 7 ve üzerinde de 15 deprem yaşandı. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 117 yıldaki en şiddetli sarsıntı olurken, bunu, 7.8 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi izledi.

Türkiye ve yakın çevresinde 0.3 ila 7.9 büyüklüğü arasında 32 yılda 239 bin 902 deprem meydana geldi. Depremlerin yıllara göre dağılımı şöyle:

"1985'te bin 57, 1986'da bin 514, 1987'de bin 170, 1988'de bin 843, 1989'da bin 780, 1990'da bin 810, 1991'de bin 837, 1992'de bin 901, 1993'te 3 bin 249, 1994'te 3 bin 533, 1995'te 4 bin 774, 1996'da 3 bin 743, 1997'de 3 bin 861, 1998'de 2 bin 166, 1999'da 8 bin 699, 2000'de 3 bin 32, 2001'de 2 bin 563, 2002'de 3 bin 268, 2003'te 3 bin 925, 2004'te 5 bin 331, 2005'te 7 bin 595, 2006'da 4 bin 656, 2007'de 5 bin 834, 2008'de 8 bin 139, 2009'da 8 bin 783, 2010'da 11 bin 332, 2011'de 18 bin 40, 2012'de 20 bin 608, 2013'te 16 bin 317, 2014'te 14 bin 830, 2015'te 15 bin 357, 2016'da 13 bin 3346, 2017'de 34 bin 9."

7 ve üzerinde 32 deprem

Türkiye ve yakın çevresinde 1900 ile 2017 arasında 4 ve üzerindeki büyüklükte ise 10 bin 292 deprem yaşanırken, bunun 33'ü 7 ila 7.9 arasındaki büyüklükte gerçekleşti. Türkiye sınırları içerisinde 7 ve üzerindeki büyüklükte yaşanan 15 depremin illere göre dağılımı şu şekilde:

"9 Ağustos 1912 Mürefte (Tekirdağ) 7.3

7 Mayıs 1930 Türk-İran Sınırı 7.2

27 Aralık 1939 Erzincan 7.9

20 Aralık 1942 Tokat (Erbaa) 7

27 Kasım 1943 Ladik (Samsun) 7.2

1 Şubat 1944 Gerede-Çerkeş (Bolu) 7.2

18 Mart 1953 Yenice (Çanakkale) 7.2

25 Nisan 1957 Fethiye-Rodos (Muğla) 7.1

26 Mayıs 1957 Abant (Bolu) 7.1

6 Ekim 1964 Manyas (Balıkesir) 7

28 Mart 1970 Gediz (Kütahya) 7.2

24 Kasım 1976 Muradiye (Van) 7.5

17 Ağustos 1999 Gölcük (Kocaeli) 7.8

12 Kasım 1999 Düzce 7.5

23 Ekim 2011 Van 7.2

Geçen yılın depremleri

Geçen yıl Türkiye ve yakın çevresinde 34 bin 9 deprem yaşandı. Bu depremlerim 262'si 4.0 ila 4.9, 23'ü 5.0 ila 5.9, 2'si 6.0 ila 6.9, 1'i 7.0 il 7.9 arasında gerçekleşti.

Ocakta bin 351, şubatta 4 bin 325, martta 2 bin 673, nisanda bin 992, mayısta bin 759, haziranda 2 bin 845, temmuzda 4 bin 346, ağustosta 7 bin 130, eylülde 2 bin 400, ekimde 2 bin 181, kasımda bin 742 ve aralıkta bin 265 deprem yaşandı.

Geçen yıl 1.9 büyüklüğünde 2 bin 540 deprem yaşanırken, en çok deprem de saat 23.00'te oldu.

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Boğaziçi ÜniversitesiDepremKandilli RasathanesiTürkiyeYer Sarsıntısı
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