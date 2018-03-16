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Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayed Can, "Afganistan ordusunun eğitim anlaşması Atatürk döneminde yapıldı ve hala devam ediyor. Her yıl yüzlerce ordu mensubu ve polis gelip Türkiye'de eğitim görüyor." dedi.

Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayed Can, "Afganistan ordusunun eğitim anlaşması Atatürk döneminde yapıldı ve hala devam ediyor. Her yıl yüzlerce ordu mensubu ve polis gelip Türkiye'de eğitim görüyor." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 23:30
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921 yılında imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşmasının 97. yıl dönümü kutlandı.

Afganistan Büyükelçiliği, Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde Türkiye-Afganistan halkları dostluk günü kapsamında bir resepsiyon düzenledi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can burada yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin kendileri açısından gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Can, "Afganistan maalesef savaşlardan dolayı geri kaldı. Türkiye, gelişmemizde yardımcı oluyor. Eğitim ve sağlık konularında Afganistan vatandaşları Türkiye'ye geliyor." dedi.

Askeri alanda da iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişinin çok eski olduğunu anlatan Can, şöyle devam etti:

"Afganistan Ordusu'nun eğitim anlaşması Atatürk döneminde yapıldı ve hala devam ediyor. Her yıl yüzlerce ordu mensubu ve polis gelip Türkiye'de eğitim görüyor. Türk askerleri de Afganistan'da eğitim veriyor. Türkiye'de bizce 60 bin Afganistanlı mülteci yaşıyor ve Türkiye bunlara ev sahipliği yaparak yardım ediyor. Umarız, Afganistan'a da bir gün demokrasi gelir, özgürleşir. Biliyorsunuz ki terörle mücadelemiz hala devam ediyor. Afganistan ve Türkiye diplomatları arasında uluslararası değerler konusunda da işbirliği vardır. Özellikle İslam ve kültür konusunda ikisi ortak tavır sergiliyor. TİKA, bölgede çok iyi katkı sağlıyor. Türkiye şirketleri de Afganistan'ın farklı bölgelerinde, güvenlik sorunları olan bölgelerde bile riskleri gözeterek Afganistan'ın kalkınmasına yardımcı oluyorlar. Umarım, Erdoğan ve Türkiye, Afganistan'da barışın sağlanması için güçlü katkı sağlayacaklardır."

Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ise "1 Mart 1921 yılında imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması çok önemli tarihi bir belgedir. Kadeş Antlaşması'ndan bu taraf bütün askeri-siyasi anlaşmaları koyun önünüze, böyle bir anlaşmaya rastlayamazsınız." dedi.

Kocabıyık, çok sayıda Afganistanlı öğrencinin askeri, polislik ve diğer alanlarda Türkiye'de eğitim görerek ülkesine döndüğünü ve bunun da Afganistan'ın gelişmesi açısından önemli olduğunu söyleyerek, iki ülke arasında 1921'deki İttifak Antlaşması dışında 18 Ekim 2014 tarihinde yeni bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Hüseyin Kocabıyık, "Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşması bu da çok önemli anlaşma. 1921 anlaşmasının ruhuna sadık kalınarak imzalanmıştır. Bir bakıma, Afganistan ve Türkiye'nin ortak vizyonunu da ifade eden bir anlaşma. Bu anlaşmanın çerçevesi içerisinde iki ülke arasında yeni bir dönem başladı. Yoğun bir işbirliği dönemi başladı, inşallah önemli çalışmalar yapacağız birlikte." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emin İleri

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Türkiye
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