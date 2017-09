Türkiye aleyhindeki kampanyalara destek talimatı Gülen'den

ANKARA (AA) SERDAR AÇIL / AYLİN DAL - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının ByLock yazışmaları, örgütün Türkiye aleyhindeki uluslararası kampanyalara destek talimatının elebaşı Fetullah Gülen'in isteğiyle yapıldığını ortaya çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı hakim ve savcıların cep telefonları ve bilgisayarındaki yazışmalar deşifre edildi.

Yazışmalarda, hakim ve savcılara, "bağımsız Kürdistan'a destek", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması" ve "Türkiye'nin teröre destek verdiği" iddialarına ilişkin başlatılan uluslararası kampanyalara katılmaları talimatı verildiği belirlendi. Talimatlardaki, "HE bizzat takip ediyor", "HE'nin desteklenmesini istediği bir konu" denilerek, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in konuyu bizzat takip ettiği belirtiliyor.

Amerikan Beyaz Saray "whitehouse.gov" adresli resmi internet sitesinde, 2014'te Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesi'nin bağımsızlığına destek amacıyla bir imza kampanyası başlatıldı. Örgüte bağlı Cihan Haber Ajansı da temmuz ayında söz konusu kampanyaya ilişkin bir haber hazırlayarak, abonelerine sundu.

Örgütün yargı imamlarından eski hakim Nurullah Arslan'ın deşifre edilen ByLock yazışmalarında, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden Irak'ın kuzeyindeki bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurulması için başlatılan kampanyaya katılmaları yönünde örgüt mensuplarına talimat verdiği belirlendi. Arslan'ın kendisine bağlı yargı mensuplarına "Önemli" notu ile gönderdiği mesajda, "Abi, yeni gelen bilgi, elimizdeki tablete aşağıdaki VPN'i (internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmayı sağlayan hizmet) indiriyoruz. Mutlaka oy kullanmalıyız. Zor olsa bile HE (hocaefendi) bunu bizzat takip ediyor." ifadesini kullandı.

ByLock üzerinden gönderilen mesajlarda, oylamaya katılma yöntemleri de anlatıldı. Mesajda, "VPNGATE diye hızlı indirilen çok kolay VPN programı var. O kullanılabilir. Sayı düşse de temkinli yoldan gidelim. ABD Türkiye anketi... Dikkat, abiler, Shu, Eagle kullandığımız hz telefonlarından bu işlemleri yapmıyoruz. Buna dikkat edelim. Ya kafelerden temiz makinelerle ya da bedava VPN servisleriyle yapıyoruz. VPNGATE, Tunnelbear gibi, yanlışlık olmasın. Bizim USB'lerle bu işleri yapmıyoruz. Abiler her bir kişi için hedef 50 oy. Aşağıda daha kolay bir sistem var. Tekrar oy sayısını arttıralım inşallah." denildi.Hedef günlük 10 bin imza

Aynı kampanyanın desteklenmesi amacıyla yargı mensuplarına gönderilen "Çok önemli ve son 9 gün" konulu başka bir ByLock mesajında ise örgüt üyelerinden, VPN kullanarak üç ayrı e-mail hesabı alıp, 1 Ocak'a kadar imza kampanyasına katılmaları istendi. Mesajda, oy kullanma yöntemleri anlatıldıktan sonra şu ifadeler kullanıldı:

"Muhterem abiler, bu hizmetimiz için önemli bir husus. Sivillere bu konu açılmayacak ama birimler, öğretmen ve öğrenci, uygun noname bir mail alıp VPN ile girilerek iz bırakmadan yapılabilir. Sadece nonemi alınmış maile gelen linki onaylayacağız. Becerebilen her bir abimiz bunu uygulamaya çalışmalı. öğretmen, öğrenci vs herkes kendisine hedef verilen sayıda farklı mail açıp farklı imzalar atacak. Muhterem abiler, Beyaz Saray imza kampanyası konusunu kendileri sürekli olarak soruyor ve çok önemsiyor. Sayı şu an 1000 civarında... 1 Ocak'a kadar günlük ortalama 10 bin imza olmalı ki hedefe ulaşabilelim. Herkesten ciddi destek bekliyoruz. Kesinlikle cemaat kimliği bilinen hesap ve mecralar topa girmemeli. Bize bulaşmamalı... TR içinde sivil bölge ile paylaşmayalım bu bilgiyi... Onlar girmemeli... Özellikle TR içinde VPN ile girişe azami dikkat edilmeli... Günlük olarak toplam ulaşılan imza rakamını akşamları vereceğiz."

"HE'nin (Fetullah Gülen) desteklenmesini istediği bir konu"

Yazışmalara göre, yine Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, terörü destekleyen ülke ilan edilmeli ve ABD ile ittifakına son verilmeli" başlığı ile başlatılan imza kampanyasına da destek verildi.

Üyelere ByLock üzerinden, "Bu tarz dilekçelere Beyaz Saray tarafından yanıt verilmesi için 30 gün içinde 100 bin imza toplanması gerekiyor. Şu an imza sayısı 2900 kadar olmuş. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, terörü destekleyen devlet ilan edilmeli ve Amerika ile ittifakına son verilmelidir' başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı" denilerek, oylamaya nasıl katılınacağı ayrıntılarıyla anlatıldı.

"Change.org" adlı internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde başlatılan kampanya için de örgüt üyelerine 2016'nın ocak ayında destekleme talimatı verildi. ByLock'ta deşifre edilen yazışmalardan "Change org önemli" başlığıyla yer alan duyuruda FETÖ mensuplarına, "HE'nin desteklenmesini istediği bir konu. Allah yardımcınız olsun. Change.org'daki kampanya. Kampanyanın muhatabı Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda imza kampanyası başlığı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işlediği nefret suçlarından dolayı uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılayın." talimatı verildi.

İmza kampanyalarına katılan örgüt mensuplarına, daha güvenli olacağı gerekçesiyle Türkçe isimler yerine yabancı isim kullanmaları yönündeki talimatlar da dikkati çekti.