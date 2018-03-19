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Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

19 Mart 2018 Pazartesi 23:48
Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki duruma ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Nauert'in sözleriyle ilgili, "ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hala idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir." diyen Aksoy, "Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, "Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır." dedi.

Hami Aksoy, açıklamasında şunlara değindi:

"Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldu bittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

Muhabir: Ercan Canbolat

Son Güncelleme: 19.03.2018 23:36
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDünyaABD
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