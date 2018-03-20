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Türkiye dış ticarette AB'nin 5. büyük ortağı

Avrupa Birliği'nin geçen yılın ocak-aralık döneminde 84,8 milyar avroluk ihracat, 69,7 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Türkiye, birliğin beşinci en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

Türkiye dış ticarette AB'nin 5. büyük ortağı

Avrupa Birliği'nin geçen yılın ocak-aralık döneminde 84,8 milyar avroluk ihracat, 69,7 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Türkiye, birliğin beşinci en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

20 Mart 2018 Salı 15:06
Türkiye dış ticarette AB'nin 5. büyük ortağı

FRANKFURT (AA) - Abdulselam Durdak - AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği verilere göre, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği (AB), geçen yılın tamamında 1 trilyon 878,5 milyar avroluk ihracat ve 1 trilyon 853,5 milyar avroluk ithalat yaptı.

Birliğin, söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracatı yüzde 8,8 artarak 84,8 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, AB'nin Türkiye'den ithalatı ise yüzde 4,5 yükselişle 69,7 milyar avro oldu.

Böylece Türkiye, AB'nin dış ticaretindeki en önemli beşinci ülke konumunu sürdürdü.

ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı

Birlik üyesi ülkelerin 375 milyar avroluk ihracat ve 254,2 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunu 2017'nin ocak-aralık döneminde de devam ettirdi. AB'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2, ABD'den ithalatı da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde AB'nin ikinci en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 198,3 milyar avroluk ihracat yaptığı Çin'den 374,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. AB ülkelerinin Çin'e ihracatı söz konusu dönemde yüzde 16,9 ve Çin'den ithalatı ise yüzde 8,5 yükseldi.

AB'nin Rusya'dan ithalatı, ihracatını geçti

AB'nin geçen yılın ocak-aralık döneminde 150,8 milyar avroluk ihracat ve 110,2 milyar avroluk ithalat yaptığı İsviçre, birliğin üçüncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, AB'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 6,1 artarken, ithalatı yüzde 9,4 azaldı.

AB ülkelerinin 86,2 milyar avroluk ihracat ve 145 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük dördüncü ticaret ortağı oldu. AB'nin Rusya'ya geçen yılın ocak-aralık dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1, bu ülkeden ithalatı da yüzde 22 yükseldi.

Öte yandan AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi, Japonya, Norveç, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.

Anahtar Kelimeler:
ABDünyaIhracatTürkiyeTürkiye-AB Ticareti
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