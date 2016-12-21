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21 Aralık 2016 Çarşamba 18:59

Türkiye, ekonomisine sahip çıkıyor

Türkiye ekonomisinde yaşanan sert dalgalanmalar, vatandaşlar tarafından bertaraf edilmeye çalışılıyor.

Türkiye, ekonomisine sahip çıkıyor
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15 Temmuz’daki darbe girişiminin bastırılmasının ardından başlayan ekonomideki dalgalanmalar, döviz piyasasında sert yükselişlere neden oldu. Dolar’ın 3,5 TL’yi geçmesi ile birlikte ülke genelinde seferberlik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dolarları bozdurun, Türk Lirası’na ve altına yatırım yapın” çağrısından sonra binlerce vatandaş yastık altı dolarlarını bozdurmak için soluğu döviz bürolarında aldı. Ekonomi dünyasından gelen haberler can sıkıcı olsa da vatandaşlar, bu durumun geçici olduğunu düşünüyor.
 
ESNAF, DOLAR BOZDURANA HEDİYE VAAT EDİYOR
 
Hükümetin “ekonomik darbe yapmak istiyorlar” söylemine karşılık dolara yatırım yapmaktan vazgeçen vatandaşlar, henüz dolarlarını altına veya Türk Lirası’na çevirmeyenlere de “bozdurun” çağrısında bulunuyor. Esnaflar da bu çağrılara destek vererek bir birinden yaratıcı kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar arasında dolar bozduranlara bedava tıraş hediyesinden tutun da, mezar taşı hediyesine kadar bir birinden ilginç hediyeler var. Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk de dolar bozduranlara bedava otobüs bileti vereceğini haber verdi.
 
TÜRKİYE EL BİRLİĞİ İLE DOLAR KURUNU DÜŞÜRECEK
 
İstanbul’da dolar bozdurmak için döviz bürosunun yolunu tutan Ahmet Yılmaz isimli vatandaş, herkesi kendisi gibi yapmaya davet etti. Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Yılmaz, millet olarak bu günleri el birliği ile aşabileceğimizi söyledi. Yılmaz, “Türkiye ekonomisini kötü emelleri olan insanların eline teslim edemeyiz. Ülkemiz 15 Temmuz’da omuz omuza verip hain girişimi bertaraf etmeyi başardı. Eminim ki bu ekonomik krizi de hep birlikte aşacağız. Ben bugün elimde bulunan 1750 dolarımı bozdurdum. Eğer insanlar hala dolarlarını bozdurmadılarsa gelsinler onlar da ellerinde bulunan bu dolarları bozdursunlar. Türk Lirası’na yatırım yapmak zorunda değiller. Altın da alabilirler. Biz altın aldıkça altının da değeri yükselecek ve kazancımız artacaktır. Kazancımız artmayacak olsaydı bile bu bir milli mesele. Artık savaşlar topla tüfekle olmuyor. Bu tür ekonomik müdahaleler böyle dönemlerde bir savaş ilanıdır. Türkiye, Allah’ın izniyle bu savaşı kazanacak ve eski rahat günlerine geri dönecek” diye konuştu.
 
DOLARINI BOZDURDU, ALTINA YATIRIM YAPTI
 
Dolarını bozduranlardan birisi de Ankara’dan Ali Demir. Dolarını bozdurarak altına yatırım yapan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını yerine getirdiğini belirtiyor. Erdoğan’ın tavsiyesi için “bizim için bir emirdir” diyen Demir, ekonominin eski refah günlerine ulaşması için akrabalarına ve arkadaşlarına da dolarlarını bozdurması tavsiyesinde bulunduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı’nın çağrısından sonra dolarlarını bozduran vatandaşlardan sonra dolar kurunun 3,51 civarında seyrettiği görülüyor.
 
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