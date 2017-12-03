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Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde 'yeniden doğuş' rüzgarı

Başbakan Yıldırım'ın, 4-6 Aralık tarihlerinde Güney Kore'ye yapacağı resmi ziyaret, bu ülkede "yeniden doğuş" olarak kabul edilen ilişkilerin 60. yılına damga vuracak.

Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde 'yeniden doğuş' rüzgarı

Başbakan Yıldırım'ın, 4-6 Aralık tarihlerinde Güney Kore'ye yapacağı resmi ziyaret, bu ülkede "yeniden doğuş" olarak kabul edilen ilişkilerin 60. yılına damga vuracak.

03 Aralık 2017 Pazar 16:05
Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde 'yeniden doğuş' rüzgarı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, 4 Aralık'ta başlayacak Güney Kore gezisinde yapacağı görüşmelerde, ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların ön plana çıkması bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Tamer Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiği noktayı ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Bu ülke ile ekonomik ilişkilerin temelini, Türkiye'deki Güney Kore kaynaklı yatırımların oluşturduğunu belirten Saka, söz konusu yatırımların Türkiye ekonomisine istihdam, üretim, ihracat ve vergi geliri yoluyla katkı sağladığını söyledi.

Saka, karşılıklı fayda ve serbest piyasa ilkeleri gözetilerek yapılsa da ikili ticarette Türkiye açısından dengesiz bir durum olduğuna işaret ederek, "Mümkün olduğunca ihracatımızı artırmalı ve ithalatımızı ekonomimize en fazla katma değeri sağlayacak şekilde yapmalıyız. İlişkilerimizi sadece ülkemize gelen yatırımlara ya da karşılıklı mal ticaretine odaklanmadan çok boyutlu bir şekilde geliştirmeliyiz." dedi.

"Türkiye ile Güney Kore'yi birbirine daha güçlü bir şekilde bağlayabiliriz"

Bu yılın ilk yarısı itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 300'den fazla Güney Kore sermayeli şirketin 2 milyar doların üzerinde yatırımının olduğuna dikkati çeken Saka, "Hyundai ve LG'nin büyük yatırımları söz konusu. Samsung’un ise perakende satış ağı var. Bu firmaların Türkiye'deki yatırımlarını genişletmek niyetinde olduklarını biliyoruz. Önemli olan bu yatırımların sadece parasal değeri değil. Esas olarak bu yatırımlar üzerinden ülkemize gelecek teknoloji önem taşıyor." diye konuştu.

Saka, teknoloji transferi konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayarak, "Örneğin Samsung, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk inovasyon merkezini geçen yıl Aralık ayında İstanbul'da açtı. Türkiye ile Güney Kore'yi yüksek teknolojiyle birbirine daha güçlü bir şekilde bağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

"Turizm sektörüne odaklanmak daha faydalı olacaktı"

Türk firmaları için inşaat sektöründeki fırsatlar ön plana çıkarken, Güney Kore'nin bilişim teknolojileri, finans, eğlence ve diğer hizmet sektörlerinde de değerlendirilmesi gereken bir ülke olduğuna dikkati çeken Saka, şunları kaydetti:

"Güney Kore'nin 52 milyonluk nüfusuna hitap edebilmek için turizm sektörüne odaklanmak daha faydalı olacaktır. Çünkü yüksek düzeyde gelire sahip Güney Korelilerin ithal mallara olduğu kadar diğer hizmetlere de talebi artıyor. Turizm sektörü bu noktada başı çekiyor ancak geçen yıl Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 25,4 milyon yabancı ziyaretçi arasında Güney Kore pasaportu taşıyanların sayısı sadece 106 bin 904. Ülkemizi Güney Koreli turistler için daha cazip bir seçenek haline getirecek çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Son 5 yılda 35,3 milyar dolarlık ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs 2013'ten beri Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlükte olduğu iki ülke arasında, bu yılın ocak-ekim döneminde yaklaşık 5,8 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Türkiye, 10 aylık dönemde bu ülkeden 5,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, Güney Kore'ye ihracatı 440 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore'de 60. yıl "yeniden doğuş" anlamına geliyor

Başbakan Yıldırım'ın Güney Kore gezisi sırasında Busan şehrindeki Türk Şehitliği'ni ziyaret etmesi, resmi makamların yanı sıra Güney Koreli bazı şirketlerin yetkilileriyle temasta bulunması ve Seul'deki Türk Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının resmi açılışını yapması planlanıyor.

Türkiye tarafından Güney Kore'ye başbakan düzeyindeki son ziyaret 2012 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım'ın resmi gezisi ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılı kutlamalarına denk getirildi. Güney Kore kültürüne göre 60. yıl "yeniden doğuş" anlamına geldiğinden 2017 iki ülke arasında "Kültür Yılı" ilan edilerek karşılıklı etkinliklerle kutlandı.

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