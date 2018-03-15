Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri...
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

Türkiye ile ABD'nin Suriye toplantısının 21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

Türkiye ile ABD'nin Suriye toplantısının 21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

15 Mart 2018 Perşembe 23:32
Türkiye ile ABD'nin Suriye toplantısının 21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkilileri arasında gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

ABD ile Türkiye arasında kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısının geçen hafta tamamlanmasının ardından, iki ülke dışişleri bakanlarının 19 Mart'ta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan üst düzey ABD'li bir yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, ABD'nin, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yumuşatılmasına katkı sağlamak üzere kurulan teknik komitelerin çalışmalarını yürütmesini istediğini belirterek, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atadığını açıklamıştı.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDünyaRex TillersonSuriyeTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
PKK'lı teröristlerin boşalttığı yerlere Coni'ler yerleşti
PKK'lı teröristlerin boşalttığı yerlere Coni'ler yerleşti
Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi
Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi
Annesinin 'kızım hasta ölüyor, devlet yardım etmiyor' iddialarını yalanladı
Annesinin 'kızım hasta ölüyor, devlet yardım etmiyor' iddialarını yalanladı
Racu'da çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Racu'da çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan kadınlara 'Sıfır Atık' temasıyla davet
Emine Erdoğan'dan kadınlara 'Sıfır Atık' temasıyla davet
Darbeci albay, hiçbir şey hatırlamadı
Darbeci albay, hiçbir şey hatırlamadı
Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi
Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim