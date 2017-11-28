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Türkiye Maarif Vakfı Nijerya'da ilk adımı attı

Türkiye Maarif Vakfı, Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı okulların devralınmasıyla ilgili Nijerya’da ilk adımı attı.

Türkiye Maarif Vakfı Nijerya'da ilk adımı attı

Türkiye Maarif Vakfı, Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı okulların devralınmasıyla ilgili Nijerya’da ilk adımı attı.

28 Kasım 2017 Salı 13:03
Türkiye Maarif Vakfı Nijerya'da ilk adımı attı

ABUJA (AA) - Gökhan Kavak - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) olarak Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı okulların devralınmasıyla ilgili Nijerya’da ilk adımı attıklarını açıkladı.

Bağcı, Nijerya’daki temasları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

“Nijerya’da ilk adımı attık. İnşallah bu ziyaretten olumlu sonuçları elde etmeyi bekliyoruz ve umuyoruz." diyen Bağcı, "Biz Maarif Vakfı ile Nijerya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha sağlam zemine taşıyacak bir köprü olmaya adayız.” ifadesini kullandı.

FETÖ’nün Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkileri zedelemesi ve bozmasını istemediklerinin altını çizen Bağcı, “Bu husus Türkiye’deki görüşmelerde, iki devlet başkanı arasındaki görüşmelerde karşılıklı olarak ifade edildi. Bu son derece önemli.” dedi.

“Her alanda ilişkileri geliştirmek istiyoruz”

Bağcı, Nijerya ile ilişkiler hakkında da “Her alanda ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ancak bu ilişkileri geliştirebilmek için temel bir sorun var. Bu sorun da FETÖ'nün uzantılarının Nijerya’da faaliyetlerine devam etmesidir. Bu bir sorundur, bu sorunu ortadan kaldırmak için geldik ve görüşmeler yapıyoruz. Okulların kapatılması gibi bir konu hiçbir şekilde bizim tarafımızdan dile getirilmiş değildir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ Nijerya için de tehlikeli

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İsmail Tamer de FETÖ ile mücadelede Nijeryalı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tamer, Nijeryalı yetkililere FETÖ terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili bilgi verdiklerini anlatarak, “Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da yapmış olduğu darbe hareketi ile 250 vatandaşımızın şehit olmasına ve bin 290 vatandaşımızın yaralanarak gazi olmasına neden olduklarını geniş geniş anlattık.” dedi.

FETÖ’nün Nijerya için de tehlikeli olduğunun altını çizen Tamer, “FETÖ'nün buradaki vatandaşları da aynı Türkiye’de olduğu gibi kandırarak ve aldatarak ülkelerine ihanet edebilecek şebekeler kurduklarını ifade ettik. Bu bağlamda görüşmelerimiz oldu." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
DünyaNijeryaTürkiye Maarif Vakfı
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