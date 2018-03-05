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Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:49
Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

ANKARA (AA) - Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Müslüm'ün iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti.

Alman yetkililere cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslüm'ün geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslüm, önceki gün Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslüm hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.

Muhabir: Meltem Bulur


Anahtar Kelimeler:
PYD/PKKSalih MüslümTürkiye
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