Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta...
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza...
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz:...
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.

Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, bazıları dolu 500 eski gazoz şişesi, düdük ve çizgi romanla oluşturduğu müze ile geçmişin çocukluk hatıralarını bugüne taşıyor.

02 Mart 2018 Cuma 16:25
Türkiye'nin gazozları bu müzede sergileniyor

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de gazoz, pişmiş toprak düdük ve çizgi roman temalarıyla oluşturulan müze, insanları geçmişe götürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan Yunus Emre Kültür Merkezi Gazoz Kafe Müze'de çoğu dolu 500 eski gazoz şişesi bulunuyor.

Yarım asır önce Eskişehirspor adına piyasaya sürülen "ESES 1965 Gazozu" ve birçok kentin ismini alan gazozların sergilendiği müzede, 1941 yılında üretilen ve henüz kapağı açılmamış içecekler dikkati çekiyor.

Herhangi bir ticari amaç gütmeyen müzenin kafesinde oturan ziyaretçiler hem eski çizgi romanları okuyabiliyor hem de memlekete özgü üretilen gazozları inceleyebiliyor.

Odunpazarı Belediyesi Müzeler Sorumlusu Tuğçe Edizgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sanatı her mekana taşıma" misyonuyla yola çıkarak gazoz müzesini kurduklarını söyledi.

Edizgil, Türkiye'nin birçok ilinden koleksiyonerlerin de arasında bulunduğu birçok kişi ve kurumdan toplanarak hazırlanan müzede yüzlerce gazozun bulunduğunu belirterek, "Ürünlerin arasında Samsun, Şanlıurfa, Erzincan, Ordu, Bodum, İzmir, Giresun, Trabzon gibi illerin adına çıkarılmış gazozlar bulunuyor. Yıllar önce o kentlere ait gazozların şu an burada sergilenmesi bizim için mutluluk verici." dedi.

"ESES 1965 gazozu"

Müze ve kafeye ilgiden memnun olduklarını ifade eden Edizgil, şunları dile getirdi:

"Müzenin oluşturulma aşamasında beni en çok heyecanlandıran bir Eskişehirli olarak 'ESES 1965 gazozu' oldu. O yıllarda üzerinde Eskişehirspor'un logosuyla çıkarılan farklı aromalarda birçok gazoz üretilmiş. Elbette şu an üretimi yapılmıyor bu ürünlerin. 1941 yılına ait gazozlar var. 77 yıllık gazozlar var. Yüzlerce çeşit markayı görebiliyorsunuz ve çoğunun üretimi artık yok. Vatandaşlarımız müzeyi ziyaret etmeye geldiğinde çok şaşırıyorlar. Kendi memleketlerine ait gazoz şişelerini gördüklerinde heyecanlanıyorlar ve bir gazoz şişesiyle öz çekim yapıyorlar. Tebessümü ve geçmişi hatırlamayı bir arada onlara yaşattığımız için bizlere teşekkür ediyorlar."

Edizgil, tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen özenle muhafaza edilmiş gazozları görmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu dile getirerek, "Belki de çocukluğunuzda bakkalınızdan aldığınız fakat günümüzde üretilmeyen bir şişeye burada rastlayacaksınız. Ziyaretçilerimizi müzemiz ile kafesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.03.2018 13:48
Anahtar Kelimeler:
Yaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak tek ülke'
'Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak tek ülke'
Türk iş adamının Dubai'de gözaltında alınması protesto edildi
Türk iş adamının Dubai'de gözaltında alınması protesto edildi
Ünal: Hem sınır hem iç güvenliğimizi korumak için mücadele veriyoruz
Ünal: Hem sınır hem iç güvenliğimizi korumak için mücadele veriyoruz
İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale
İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale
Mali Cumhurbaşkanı Keita: İslam dünyasında artık sesini duyuracak bir lider var
Mali Cumhurbaşkanı Keita: İslam dünyasında artık sesini duyuracak bir lider var
Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü
Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı yerde kalmayacak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı yerde kalmayacak
'Doğu Guta'da savaş suçu işleyenler hesabını verecek'
'Doğu Guta'da savaş suçu işleyenler hesabını verecek'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim