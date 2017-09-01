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'Türkiye olarak her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk'

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, "Türkiye olarak bütün dünyada her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk." dedi.

'Türkiye olarak her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk'

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, "Türkiye olarak bütün dünyada her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk." dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 10:07
'Türkiye olarak her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk'

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye olarak bütün dünyada her zaman zalimin karşısında olduk, mazlumun yanında olduk. Bu bizim milletimizin temel özelliğidir." dedi.

Ünal, Abdulhamithan Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı ve çocuklara harçlık dağıttı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ünal, Kahramanmaraşlıların, Türkiye'nin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'de birliğin, beraberliğin, dirliğin ve düzenin yerinde olduğunu ancak dünyanın değişik yerlerinde Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da aynı zamanda Arkan'da acı çeken, eziyet gören Müslümanlarla kalplerinin bir olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bütün dünyada her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduk. Bu bizim milletimizin temel özelliğidir. Biz zulmü gördüğümüz zaman zulme başkaldırırız, mazlumu gördüğümüz zaman da mazlumun üzerindeki o zulmün kaldırılması için seferber olan bir milletiz." dedi.

Ünal, her düzeyde özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakan'da acı çeken Müslümanlar için çok ciddi temaslarda bulunduğunu, bu girişimlerin sonuç vereceğine inandığını belirtti.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir ÜnalArakanKurban BayramıPolitikaTürkiye
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