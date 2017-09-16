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Türkiye, 'Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na yeniden talip

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Türkiye, Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na 2012, 2014 ve 2016 yıllarında layık görülmüştür. 2018 yılı için çalışmalarına hızla devam etmektedir." dedi.

Türkiye, 'Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na yeniden talip

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Türkiye, Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na 2012, 2014 ve 2016 yıllarında layık görülmüştür. 2018 yılı için çalışmalarına hızla devam etmektedir." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:31
Türkiye, 'Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na yeniden talip

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin, 2012, 2014 ve 2016'da Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı tarafından layık görüldüğü Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'nı 2018'de de alması için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Özhaseki, "16 Eylül Uluslararasi Ozon Tabakasının Korunması Günü" dolayısıyla AA muhabirine konuyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Özhaseki, bakanlık olarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, yaşanabilir çevre vizyonundan hareketle çevreyi korumak ve çevre kirliliğini kaynağında önlemek için gerekli iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı anlayışla yapma amacında olduklarını belirtti.

Küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı, tabiatı korumayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı zorunluluk olarak gördüklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır gündemimizi meşgul eden bir sorunla karşı karşıyayız. İklim hızla değişiyor ve biliyoruz ki küresel dünyanın hiçbir ortak sorunu, ortak çözümler olmadan ve ortak yaklaşımlar birlikte uygulanmadan çözülemiyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması bugünden oluşan farkındalıkla ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarla mümkündür."

Türkiye'nin söz konusu protokolün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında

"Ozon tabakasının incelmesi" ve "iklim değişikliği"nin insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel ölçekli çevre sorunu olarak uluslararası gündemde yer aldığını dile getiren Özhaseki, ozon tabakasının incelmesi konusunun ilk kez 1976'da Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından gündeme getirildiğini ve yapılan çalışmaların Montreal Protokolü ile sonuçlandırıldığını anımsattı.

Türkiye'nin 1991'de taraf olduğu Montreal Protokolü'ne ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirildiğine işaret eden Özhaseki, Türkiye'nin söz konusu protokolün uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

"Dünyayı korurken Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışacağız"

Türkiye'nin ülke menfaatleri kapsamında ozon tabakasının korunması için taraf ülkelerin çabalarına ortak olmayı sürdüreceğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Türkiye, Montreal Protokolü'nün uygulanmasında yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı tarafından her 2 yılda bir verilen Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na 2012, 2014 ve 2016 yıllarında layık görülmüştür. 2018 yılı için çalışmalarına hızla devam etmektedir."

Türkiye'nin protokol yükümlülüklerini yerine getiren, güncel kararlar ve gelişmeler doğrultusunda çevreyi kirletmeden kalkınmasını gerçekleştiren bir ülke olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Dünyamızı korurken Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Türkiye
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