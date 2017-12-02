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Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

- Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Süel: - "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projeler ile 170 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

- Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Süel: - "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projeler ile 170 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:36
Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, iletişim teknolojilerinin dönüştürücü gücünü kullanarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye'de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, 2007 yılında kurduğu Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam ediyor. Türkiye Vodafone Vakfı’nın gerçekleştirdiği sosyal projelerle bugüne kadar toplam 170 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle 2008 yılında hayata geçirilen “Düşler Akademisi” projesiyle bugüne kadar 9 bini aşkın gönüllü ile 6 binden fazla öğrenciye ulaşılırken, Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Düşler Akademisi” projesine aktardığı hibe tutarı 5 milyon TL’yi buldu.

Diğer yandan, Türkiye Vodafone Vakfı’nın Düşler Akademisi ile hayata geçirdiği, Türkiye’nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması “İŞARET” ise 3 milyon işitme engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ilişkin şunları kaydetti:

"Toplumun önemli bir yüzdesini oluşturan engelli bireyler için kalıcı çözümler üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Engelli dostlarımızı topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Engelliler için değil, engellilerle birlikte yenilikçi projeler geliştirmeliyiz. Halkımızın engellilerin ihtiyaçları ve topluma nasıl faydaları dokunabileceği ile ilgili bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması gerekiyor. ‘Düşler Akademisi’ gibi sosyal girişim projeleriyle engelli bireylere hayatta bağımsız olabileceklerini hissettiren modeller sunmalıyız. ‘Düşler Akademisi’ projesiyle bugüne kadar 6 binden fazla gencimizin hayatına dokunduk.

Diğer yandan, işaret dili eğitim uygulamamızla 3 milyon işitme engelli ve yakınları için bu eğitimi cebe taşıdık, zaman ve mekandan bağımsız olarak herkesin kolaylıkla öğrenebileceği bir şekilde sunduk. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projeler ile 170 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."


- Engelli bireylere sanat ve spor desteği


Türkiye Vodafone Vakfı’nın Düşler Akademisi projesiyle fiziksel ve/veya psikolojik çeşitli engelleri bulunan ya da maddi yetersizliklerinden dolayı toplumsal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı gençlere sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için fırsatlar sunuluyor. İstanbul Ataşehir’deki merkez binada, başta tiyatro, dans, resim, enstrüman eğitimi, fotoğrafçılık branşlarında sanat atölyeleri olmak üzere, iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri bulunuyor. Antalya Kaş tesisinde ise engelli bireylere sanatta resim, müzik, dans, heykel ve tiyatro, sporda yelken, dalış, tırmanış, futbol, tenis, yoga, voleybol, at binme, eğitimde ise kişisel gelişim, işaret dili, yabancı dil, fotoğraf, kamera ve senaryo dersleri veriliyor.


- İşitme engellilere özel uygulama


Türkiye'nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması “İŞARET”, belli bir müfredatta ders şeklinde anlatımları içermesi dolayısıyla Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. İşaret dilini öğrenmek isteyen herkese yönelik olan uygulama, 2 bin 600’den fazla anlatım videosu ve bin 400'e yakın kelime içeren bir sözlükten oluşuyor. Uygulama, Google Play aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.


Anahtar Kelimeler:
3 Aralık Dünya Engelliler GünüTürkiye Vodafone Vakfı
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