Türkiye Vodafone Vakfı'ndan şehit çocuklarına eğitim desteği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, şehit çocuklarına eğitim başarı bursu olarak ayırdığı 1 milyon liralık destek fonunun ilk yarısını Türk Kızılayı iş birliğiyle şehit ailelerine aktardı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, şehit ailelerine destek olmak üzere oluşturduğu toplam 5 milyon liralık fon kapsamında eğitim için ayırdığı 1 milyon liranın ilk yarısını teslim etti.

Türk Kızılayı'nın Halkbank iş birliğiyle yürüttüğü "Kızılay Kart" üzerinden şehit ailelerine ulaştırılan eğitim başarı bursunun kalan bölümü ise 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem başında aktarılacak.





- "Şehit çocuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi"





Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğini bildirdi.

Türkiye'de yaşanan vahim terör olaylarının geride bıraktığı şehit çocuklarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Süel, şunları kaydetti:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak şehit ailelerinin geleceğine katkı sağlayabilmek için 5 milyon liralık Şehit Ailelerine Destek Fonu ayırdık. Bu fonun 1 milyon liralık bölümünü yeni başlayan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında şehit çocuklarının eğitimini desteklemek üzere kullanacağız. Türk Kızılayı iş birliğinde eğitim başarı bursu olarak vereceğimiz bu fon ile 630 şehit çocuğunun 1 yıllık eğitim ihtiyacına destek olacağız."

Süel, 2 bölüm halinde sunacakları bu desteğin ilk yarısını yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken iş ortakları Türk Kızılayı aracılığıyla şehit ailelerine aktardıklarını belirterek, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkenin toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.





- "Türk Kızılayı, Mehmetçik'in emanetlerine gözü gibi bakıyor"





Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise 150 yıl önce hasta ve yaralı askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılayı ile Mehmetçik arasındaki ilişkinin çok farklı olduğunu aktardı.

Her cephede Türk askerinin yanında olan Türk Kızılayı'nın cephe gerisinde de Mehmetçik'in emaneti olan evlatlarına 150 yıldır gözü gibi baktığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Gerek terörle mücadele sırasında, gerekse hain 15 Temmuz kalkışmasını bastırmak için canını ortaya koyan şehitlerimizin emanetleri de bizim için en değerli varlıklardır. Onların hayatlarının daha az sıkıntılı sürdürülebilmesi için Türkiye Vodafone Vakfı ile yaptığımız iş birliğine büyük bir önem veriyorum. Bu iş birliği sayesinde şehit çocukları olan evlatlarımız, eğitim dönemine daha rahat hazırlanacaktır. Bu durum bizim için en büyük mutluluktur."





- Burs miktarı yıllık 2 bin 600 liraya varıyor





Temmuz 2015-Temmuz 2017 döneminde şehit veren ailelerin çocuklarını kapsayan eğitim başarı bursları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda belirlenen 630 şehit çocuğuna okul seviyelerine göre oluşturulan ihtiyaç haritası doğrultusunda Türk Kızılayı liderliğinde dağıtılıyor.

Buna göre, Türkiye'nin 81 ilinde ilköğretim çağındaki 258 öğrenci için yıllık 1.000 lira, lise çağındaki 174 öğrenci için yıllık 1.300 lira, üniversite çağındaki 198 öğrenci için ise yıllık 2 bin 600 lira burs verilecek.

Eğitim başarı bursundan yararlanan şehit çocuklarının yaş aralığı 6-25 arasında değişirken, en fazla burs verilen yaş aralığı 48 öğrenci ile 19 yaş grubu, en az burs verilen yaş aralığı ise 10 öğrenci ile 24 yaş grubu oldu.