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Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

Türkiye'yi yılın 10 ayında ziyaret eden yabancıların sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak, 29 milyon 53 bin 450 oldu. Ekimde en çok Rusya, Almanya ve İran'dan ziyaretçi geldi.

Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

Türkiye'yi yılın 10 ayında ziyaret eden yabancıların sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak, 29 milyon 53 bin 450 oldu. Ekimde en çok Rusya, Almanya ve İran'dan ziyaretçi geldi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:44
Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'ye yılın 10 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak, 29 milyon 53 bin 450'ye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yer verilen Emniyet Genel Müdürlüğü geçici sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, ekimde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,16 artış göstererek, 2 milyon 992 bin 947 oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısında, yılın ocak-ekim döneminde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 28,1 artış kaydedildi. Bu yılın 10 ayında, Türkiye'yi 29 milyon 53 bin 450 yabancı ziyaret etti.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

Ekimde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 442 bin 970 kişiyle Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya'yı 412 bin 855 kişiyle Almanya, 222 bin 356 kişiyle İran takip etti.

Rusya, yılın 10 ayında da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bu ülkeden toplam 4 milyon 565 bin 275 kişi yurda giriş yaptı. Listenin ikinci sırasında 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya, üçüncü sırasında da 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran yer aldı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin tamamına yakını turist olarak giriş yaptı.

Muhabir: Burcu Çalık

Son Güncelleme: 29.11.2017 12:52
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTuristKÜLTÜR Ve Turizm BakanlığıEkim Ayı Sınır-giriş çıkış Istatistikleri
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