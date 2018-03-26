"Türkiye'de kalp yetmezliği için ilaca ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye İlaç Bölümü Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, özellikle iki ürün üzerine odaklandıklarını belirterek, "Özellikle iki ürün üzerine odaklanıyoruz. Kalp yetmezliği hastaları için, bir de sedef hastaları için ürünümüz var. Şimdiden daha çok satanlar arasında. Türkiye'de çok ciddi anlamda kalp yetmezliği için ilaca ihtiyacımız var. 170 bin kadar hasta var ve hepsi de bu ilacı kullanabilir." dedi.

Geçen yıl Novartis Türkiye İlaç Bölümü Genel Müdürlüğü görevine getirilen Potnis, Beşiktaş'taki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dr. Potnis, burada yaptığı konuşmada, 23 yıldır Novartis'te çalıştığını söyledi.

Türkiye'ye daha yenlikçi ürünleri üretebilmek, satabilmek için geldiğini aktaran Potnis, "Benim için önemli olan oydu. Özellikle iki ürün üzerine odaklanıyoruz. Kalp yetmezliği hastaları için bir de sedef hastaları için bir ürünümüz var. Şimdiden daha çok satanlar arasında. Türkiye'de çok ciddi anlamda kalp yetmezliği için ilaca ihtiyacımız var. 170 bin kadar hasta var ve hepsi de bu ilacı kullanabilir." diye konuştu.

Potnis, Ankara'ya son aylarda çok sık gidip geldiklerini ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı'na bu ilacın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki geri ödeme yapılacak ve çok normal bir hasta da bunu kullanabilecek." dedi.

Potnis, toplantıda, kalp yetmezliği ve sedef hastalığıyla ilgili bilgiler verdi.

Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere de Novartis'in Türkiye'ye 1930'da girdiğini kaydetti.

Novartis'in dünyada 67 mükemmeliyet merkezi bulunduğuna dikkati çeken Demirdere, "Her ülkede üretip her ülkede satmıyor. Bu çok pahalı oluyor. Bunlardan 4 tanesi bize ait ve bütün dünyaya da Allah'a şükür üretim yapıyoruz. 2 bin kişiyiz, 4 divizyonumuz var. Onkoloji ilaçlarımız, yeni patentli ilaçlarımız olacak." şeklinde konuştu.