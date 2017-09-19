Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106521
ALTIN
146.824
DOLAR
3.4916
STERLİN
4.7066
EURO
4.1784
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir...
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı...

Türkiye'de zirvedeki üniversiteler açıklandı

"URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı. Sıralamaya göre, ODTÜ, Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

Türkiye'de zirvedeki üniversiteler açıklandı

"URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı. Sıralamaya göre, ODTÜ, Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

19 Eylül 2017 Salı 13:43
Türkiye'de zirvedeki üniversiteler açıklandı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı. Sıralamaya göre, ODTÜ, Türkiye'nin en iyi üniversitesi olurken, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Bilkent, Ankara, Gebze Teknik, Ege, Gazi, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Erciyes, Atatürk ve Yıldız Teknik üniversiteleri izledi.

Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere, 9 kriter esas alındı.

Türkiye'deki lisans düzeyinde mezun veren 148 üniversiteyi kapsayan çalışmaya göre, ODTÜ 798.01 puanla en iyi üniversite oldu. ODTÜ, geçen yıl ve önceki yıl yapılan sıralamada da yine birinci sırayı almıştı.

ODTÜ'yü Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Bilkent, Ankara, Gebze Teknik, Ege, Gazi, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Erciyes, Atatürk ve Yıldız Teknik üniversiteleri izledi.

Sadece yüzde 75'lik dilim sıralamaya dahil edildi

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2017-2018 sıralamasında bu yıl, etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75'lik dilim) sıralamaya dahil edilmiştir. Böylece ilgili alanlarda etkinlikleri bakımından önde gelen dergilerde yapılan yayınlara odaklanılarak sıralamada yayın kalitesinin öne çıkarılması hedeflendi." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUral AkbulutURAP Türkiye SıralamasıZirvedeki Türk üniversiteleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi açıldı
Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi açıldı
Çekya mahkemesinden başörtüsü ayrımcılığından yana karar
Çekya mahkemesinden başörtüsü ayrımcılığından yana karar
TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına başvuru için yarın son gün
TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına başvuru için yarın son gün
İran'da Türk usta ata mesleği çarıkçılığı yaşatmaya çalışıyor
İran'da Türk usta ata mesleği çarıkçılığı yaşatmaya çalışıyor
Denizli şehidini uğurladı
Denizli şehidini uğurladı
Yunanistan'da sığınmacılardan protesto
Yunanistan'da sığınmacılardan protesto
Bodrum'da FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Bodrum'da FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Işık ses olarak depolandı
Işık ses olarak depolandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim