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Türkiye'den Arakan Müslümanlarına yardım eli

Türk Kızılayı, İHH ve Sadakataşı Derneği ile bazı yardım kuruluşları, bin 300 Arakanlı Müslüman aileye gıda yardımında bulundu.

Türkiye'den Arakan Müslümanlarına yardım eli

Türk Kızılayı, İHH ve Sadakataşı Derneği ile bazı yardım kuruluşları, bin 300 Arakanlı Müslüman aileye gıda yardımında bulundu.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:56
Türkiye'den Arakan Müslümanlarına yardım eli

COX'S BAZAR (AA) - Türk yardım kuruluşları, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Bölgede bulunan Türk Kızılayı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği ve bazı yardım kuruluşları, Myanmar- Bangladeş sınırındaki Balukhali kampında yardım faaliyetlerinde bulundu.

Kuruluşlar, içerisinde pirinç, yağ, nohut, un, tuz ve şeker bulunan gıda paketlerini kamptaki bin 300 aileye ulaştırdı.

Kızılay yetkilileri, sığınmacıların ihtiyaçlarını tespit ederek yardımları kolaylaştırmak için Bangladeşli yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş sınırındaki yüz binlerce Arakanlı Müslümandan birçoğunun düzenli hijyen, gıda ve sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmadığını belirterek, bölgedeki şartların sığınmacılar için oldukça zor olduğunu söyledi.

Daha kalıcı bir kamp için Bangladeş hükümetiyle anlaşma

Kızılay'ın, daha kalıcı ve gelişmiş bir kamp kurmak için Bangladeş hükümetiyle anlaşmaya vardığını dile getiren Kınık, "Bu kamp, yaklaşık 100 bin Arakanlı Müslümanın kalacağı, düzgün altyapı, sağlık hizmetleri, okul, ibadet yeri ve hastaneyi barındıran bir kent gibi olacak." dedi.

Kınık, bağış için gönderilen tek bir kısa mesajın Arakan'da zulme uğrayan insanların yaşamını değiştirebileceğini kaydetti.

Sadakataşı Derneğinden Hacı Dursun Tunç da "Gördüğünüz gibi insanlar burada çok kötü koşullarda. Bu nedenle elimizden geldiğince yardım etmek için buradayız." diye konuştu.

Bölgeye 4 gün önce geldiklerini anımsatan Tunç, "Başarması çok zor olsa da onlara kendilerini daha iyi hissettirmek için buradayız." dedi.

Arakan'da 2012'den bu yana faaliyet gösteren Kızılay'ın bölgede bir şubesi bulunuyor. Arakanlı Müslümanlara yardım etmek isteyenler, 2868'e kısa mesaj atarak, 168'i arayarak veya Kızılay şubelerine nakit yoluyla bağışta bulunabilir.

Ayrıca, Almanya'daki Ziraat Bankası Şubesi'nin "Ziraat Bank International AG Filiale Frankfurt Am Hauptbahnhof 16 60329 Frankfurt KONTO NO: 1080000001, BLZ: 512 207 00, IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01, SWIFT: TCZBDEFF" hesabına bağış yapılabilir.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.

Muhabir: Dildar Baykan

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBangladeşDünya
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