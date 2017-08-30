Türkiye'den BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak siyasi bir çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.
Müftüoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki soruya cevap verdi.
Müftüoğlu, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:
Müftüoğlu cevabında "Türkiye, Suriye'deki yıkımın sorumluluğunun gerçek adreslerinde aranmasının ve bu çabanın gerektirdiği ahlaki duruş ve tutarlılıktan taviz verilmemesinin lazım geldiğine inanmaktadır." ifadesine yer verdi.