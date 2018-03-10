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Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki

Türkiye, İsrail İçişleri Bakanına, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.

Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki

Türkiye, İsrail İçişleri Bakanına, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.

10 Mart 2018 Cumartesi 22:52
Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki

ANKARA (AA) - Türkiye, İsrail İçişleri Bakanına, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.

İsrail hükümeti Filistinlileri Kudüs'ten sürmek için kanun çıkardıİsrail, Filistinlilerin naaşlarının alıkonulmasını yasalaştırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail içişleri bakanına terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesinin kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail'in, Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayrimeşru adımı reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisi (Knesset), içişleri bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı. Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaştı.

Muhabir: Zuhal Demirci

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