Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Meksika'nın güney sahili açıklarında meydana gelen, can kaybı ve hasara yol açan deprem nedeniyle Meksika hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.