Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'a "uluslararası hukuka ve Türkiye'nin sınırlarına saygı duyma" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…", "Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…" şeklinde Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunduğunun dün Yunan basınına yansıdığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu