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'Türkiye'nin Arakan'a yardımlarını takdirle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Henshaw, "Türkiye'nin Arakan'a yardımlarını takdirle karşılıyoruz. Diğer ülkelerin de bizleri takip etmesini bekliyoruz." dedi.

'Türkiye'nin Arakan'a yardımlarını takdirle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Henshaw, "Türkiye'nin Arakan'a yardımlarını takdirle karşılıyoruz. Diğer ülkelerin de bizleri takip etmesini bekliyoruz." dedi.

21 Eylül 2017 Perşembe 05:28
'Türkiye'nin Arakan'a yardımlarını takdirle karşılıyoruz'

NEW YORK (AA) - Arakanlı Müslümanlar için 32 milyon dolarlık yardım açıklayan ABD'de, Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Sığınmacılar ve Göç Dairesi Müsteşar Yardımcısı Simon Henshaw, Türkiye'nin bölgeye yönelik yardımlarını takdirle karşıladıklarını belirterek diğer ülkelere de "bize katılın" çağrısı yaptı.

Henshaw ile ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin son açıkladığı Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Nauert, ABD'nin insani yardımının Bangladeş'e sığınan Arakanlılara ve ev sahibi topluluklara harcanması amacıyla yapıldığını açıkladı. Nauert son yardımla ABD'nin 2017 Mali Yılı'nda yaklaşık 95 milyon dolar tutarında yardım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Henshaw da ABD'nin açıkladığı yardım paketinin Donald Trump yönetiminin Myanmar'dan toplu şekilde kaçmak zorunda kalan sığınmacılara verdiği "ilk büyük karşılık" olduğunu söyledi.

ABD'nin mali yardımının "gıda, tıbbi bakım, su, hijyen ve barınma" için kullanılacağı bildiren Henshaw, bu yardımın ABD'nin verdiği sözün yaklaşık yüzde 25'i olduğunu aktardı.

Henshaw, "Bugün duyurduğumuz mali yardımlar, birlikte çalıştığımız Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve diğer sivil toplum kuruluşlarına verilecek." dedi.

Myanmar hükümetine çağrı

Henshaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin bölgeye yönelik yardımlarını takdirle karşıladıklarını anlatarak, "Diğer ülkelerin de bizleri takip etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Myanmar hükümetine tavsiye ve çağrılarda bulunan Henshaw, "Hükümetin bölgede güvenliği sağlamak ve geri dönenleri koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Henshaw, "saldırılar, yargısız infazlar, tecavüzler ve köylerin yakılması" şeklindeki son haberlerin "kaygı verici" olduğunu dile getirdi.

Bangladeş'i Arakanlıları kabul etme cömertliğinden dolayı alkışladığını vurgulayan Henshaw, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burma hükümetine Arakan'da yerinden edilmiş insanlara ve savunmasız nüfusa yardımcı olmak isteyen uluslararası insani yardım kuruluşlarına erişim izni vermesi çağrımızı yineliyoruz. Güvenlik güçleri sivillere karşı operasyonları durdurmalı ve yasa dışı gruplar tarafından tehdit altındaki toplulukların güvenliği sağlanmalı. Rohingya sorunu, Burma'da uzun zamandır devam etmekte olan bir sorundur. Önceki ve şu andaki Burma hükümetlerine sorunu çözmeye yönelik adımları atmaya çağırıyoruz. Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın tavsiyeleri, dinlenmesi ve hükümetin bu konuda izlemesi gereken iyi bir yol haritasıdır."

Muhabir: Selçuk Acar

Anahtar Kelimeler:
ABDArakanlı MüslümanlarDünya
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