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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün fotoğraf tutkunu balıkçısı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de gün doğumunda açıldığı sularda ekmeğini arayan balıkçı İbrahim Erdoğan, fotoğraf makinesini yanından ayırmıyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün fotoğraf tutkunu balıkçısı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de gün doğumunda açıldığı sularda ekmeğini arayan balıkçı İbrahim Erdoğan, fotoğraf makinesini yanından ayırmıyor.

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:00
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün fotoğraf tutkunu balıkçısı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde gün doğumunda açıldığı göl sularında ekmeğini kazanmaya çalışan fotoğraf tutkunu balıkçı İbrahim Erdoğan, yanından ayırmadığı makinesiyle meslektaşlarının av mesaisini fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'e kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan fotoğraf hobisini devam ettiriyor.

Evli ve üç çocuk babası 40 yaşındaki Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını ölümsüzleştiren fotoğrafçılara özendiğini söyledi.

Gölde balıkçılık yaparken tanıştığı bir fotoğraf ustasının hayatını değiştirdiğini anlatan Erdoğan, "Benim fotoğraflarımı çekti. Fotoğrafları bana da göndermesini istedim. Çektiklerini görünce, 'Ben de fotoğraf çekmeyi çok istiyorum' dedim. Önce cep telefonuyla çekimler yaptım. Profesyonel bir makine ve ekipman alınca tutkum daha da derinleşti. Artık tekneyle açılırken, av malzemelerim gibi fotoğraf makinemi de yanımdan ayırmıyorum." diye konuştu.

"Gördüklerimin fotoğraflarını çektim"

Daha sonra bir kursa katılarak fotoğrafçılığın tekniğini de öğrendiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tanıştığım başka fotoğraf sanatçılarından yeni şeyler öğrenmeye devam ettim. Gölün eşsiz doğal güzelliklerini, balıkçı arkadaşlarımın çabalarını fotoğrafladım. Gün doğumundan batımına tüm zamanımız gölde geçiyor. İşimi yaparken, fırsat bulduğum zamanlarda da gördüklerimin fotoğraflarını çektim. Bu hobi artık bende vazgeçilemez bir hal aldı. Önceleri 'Bu iş boş zaman, para gerektirir' diyen arkadaşlarım bile zamanla bu durumuma alıştı. Artık herkes beni takdir ediyor."

Yarışmalara katılmayı ve sergi açmayı planlıyor

Göle gelen fotoğrafçı sayısının her geçen yıl arttığını, onlara her konuda yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fotoğraf tutkunlarının, tekne üzerinde ağ atarken ve çekerken farklı kareler yakalamalarına yardımcı oluyoruz. Yaptığım çalışmalar üzerine Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği beni fotoğraf arşivimden oluşan sunum için 'Yaşamdan Kareler' isimli söyleşiye davet etti. Bir balıkçı olarak fotoğrafçılığa başlama öykümü anlattım. Henüz fotoğrafçılığa yeni başlamama rağmen böyle bir programa katılmaktan gurur duydum. Bundan sonraki amacım, bu sanatı daha iyi öğrenmek. Çünkü öğrenmenin sınırı yok. Çektiğim fotoğraflarla yarışmalara katılmayı istiyorum. Belki ileride bu tutkum beni bir sergi açmaya götürür diye ümit ediyorum."

Muhabir: Abdülhamit Yaşar

Anahtar Kelimeler:
BalıkçıBeyşehir GölüKonyaNasıl Balık TutulurTürkiye
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