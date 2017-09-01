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Türkiye'nin en güneyinde askerler bayramlaştı

Hatay'da bulunan ve Türkiye'nin en güney ucunda yer alan 21'inci Hawk Batarya Komutanlığında görevli askerler komutanlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin en güneyinde askerler bayramlaştı

Hatay'da bulunan ve Türkiye'nin en güney ucunda yer alan 21'inci Hawk Batarya Komutanlığında görevli askerler komutanlarıyla bayramlaştı.

01 Eylül 2017 Cuma 12:27
Türkiye'nin en güneyinde askerler bayramlaştı

HATAY (AA) - Hatay'da bulunan ve Türkiye'nin en güney noktasında yer alan 21'inci Hawk Batarya Komutanlığında görevli askerler komutanlarıyla bayramlaştı.

Yaklaşık bin 300 rakımda ve adeta sis bulutlarının içerisinde bulunan 21'inci Hawk Batarya Komutanlığında görevlerini icra eden askerler, sabah ilk olarak komutanlarıyla bayram namazı kıldı.

Daha sonra Komutanlık bahçesinde 21'inci Hawk Batarya Komutanı Hava Savunma Üsteğmen Serkan Savruk, silah arkadaşlarıyla tek tek bayramlaştı.

Şeker ve kolonya ikram edilen askerler komutanlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra dualar eşliğinde kurban kesildi.

Üsteğmen Savruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komutanlığının Türkiye'nin en güneyinde hava savunma görevini icra ettiğini belirtti.

Savruk, hava savunma görevlerini yılın 365 günü 24 saat esasına göre yaptıklarını kaydetti.

Hava savunma görevini komutanlıkları içerisinde bulunan hawk ve kaideye monteli stinger füze sistemleriyle icra ettiklerini ifade eden Savruk, şunları söyledi:

"Bataryam ülkemizin güneydoğusunda yaşanan istikrarsızlıklar sebebiyle 2012 yılında İstanbul'da konuşlu bulunan 15'nci Füze Üs Komutanlığınca öncelikle Şanlıurfa ilimiz içerisinde bulunan iki farklı intikal bölgesine, 2015 yılı itibarıyla da Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Ziyaretdağı intikal mevzisinde görev yapmaktadır. Bulunduğumuz mevzi Hatay'a 10 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bataryam kendisine tevdi edilmiş ve belirlenmiş sınırlar içerisinde subayı, astsubayı, uzman erbaş ve erleriyle hava savunma görevi icra etmektedir. Bayramlarını görevleri başında geçiren bütün güvenlik güçlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Asker ailelerine de seslenen Savruk, "Evlatları bizlerin kardeşidir. Gözleri arkada kalmasın, burunlarının kanamasına müsaade etmeyiz." dedi.

Muhabir: Salim Taş

Anahtar Kelimeler:
AskerlerBayramBayramlaşmaHatayKurban BayramıTürkiye
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