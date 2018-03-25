Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
Ferrari 2018'e iyi başladı
Ferrari 2018'e iyi başladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe...
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na...
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'

Türkiye'nin Erbil'e hava sahasını açması acenteleri umutlandırdı

Türkiye'nin hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na açması bölgede uçak bileti satan seyahat acentelerini umutlandırdı.

Türkiye'nin Erbil'e hava sahasını açması acenteleri umutlandırdı

Türkiye'nin hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na açması bölgede uçak bileti satan seyahat acentelerini umutlandırdı.

25 Mart 2018 Pazar 16:14
Türkiye'nin Erbil'e hava sahasını açması acenteleri umutlandırdı

ERBİL (AA) -İdris Okuducu - Irak merkezi hükümetinin, yaklaşık 6 ay süren IKBY'deki havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını kaldırması ve ardından Türkiye'nin hava sahasını Erbil'e açması, uzun süredir çok sayıda müşteri kaybeden acentelerin yüzünü güldürdü. 23.03.2018

Erbil kentinde yaklaşık 10 yıldır uçak bileti satan acente sahibi Dılşad Çeşni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uluslararası uçuş yasağı getirmesinden sonra halkın büyük zorluklar çekmeye başladığını hatırlatarak, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen vatandaşların 10 saat süren kara yolu çilesinden sonra Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaşabildiğini söyledi.

IKBY halkının güvenlik gerekçesiyle Bağdat aktarmalı Türkiye'ye gitmek yerine Habur Gümrük Kapısı'nı kullanmayı tercih ettiğini dile getiren Çeşni, Türkiye'nin hava sahasını açma haberinin özellikle iş adamlarını veya turistik amaçlı seyahat edecekleri çok mutlu ettiğini aktardı.

Seferler daha önce olduğunu gibi yapılacak

Sadece Erbil'den İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerine daha önce haftada yaklaşık 15 sefer yapıldığını belirten Çeşni, "Bu sayı yasak uygulamasından dolayı Bağdat aktarmalı 5'e kadar düştü. Ancak direkt seferlerin başlamasıyla durumun normalleşeceğine inanıyorum." dedi.

Austrian Airlines Erbil Bürosu Müdürü Krikar Gerdi ise, Türkiye'nin hava sahasını açmasının özellikle Avrupa ülkelerinden direkt Erbil'e sefer yapan hava yolu şirketlerine büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Gerdi, "Türkiye'nin attığı adımdan sonra Erbil'den uzun bir aradan sonra Viyana'ya direkt seferlerimizi başlatacağız. Haftanın her günü, daha önce olduğu gibi seferler yapılacak." dedi.

"Durumun eskiye dönmesini temenni ediyoruz"

Kentte uçak bileti satan başka bir şirket sahibi Jiyar Mufti ise 29 Eylül'den bu yana bilet satamadıkları için büyük zarara uğradıklarını, özellikle Türkiye'ye seferlerin başlaması kararıyla bunu kısa süre içinde telafi etmeyi düşündüklerini aktardı.

Mufti, Ankara'nın aldığı kararın bölge için hayati önemde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin hava sahasını Erbil'e açması çok önemli bir karar çünkü buradaki iş adamları Bağdat'ta değil ancak Türkiye'ye bağlı. Türkiye'deki hava yolları bölge halkına uzun yıllardır çok iyi hizmetler sunuyor. Her gün 2'den fazla direkt sefer vardı. Halkın gözü Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmakta. Durumun eskiye dönmesini temenni ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Bilet AcentalarıDünyaErbilErbil Uluslararası HavalimanIrakırak Kürt Bölgesel YönetimiTürkiye Hava Sahası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan 1586 kişi yakalandı
Aranan 1586 kişi yakalandı
Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı
Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı
'Uber' şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası
'Uber' şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası
YPG/PKK'nın katlettiği ÖSO savaşçılarının toplu mezarı bulundu
YPG/PKK'nın katlettiği ÖSO savaşçılarının toplu mezarı bulundu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Tüm dünya 2019'daki seçimleri izliyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Tüm dünya 2019'daki seçimleri izliyor
İran Taliban'la müzakereleri destekliyor
İran Taliban'la müzakereleri destekliyor
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim