Türkiye'nin Erbil'e hava sahasını açması acenteleri umutlandırdı

ERBİL (AA) -İdris Okuducu - Irak merkezi hükümetinin, yaklaşık 6 ay süren IKBY'deki havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını kaldırması ve ardından Türkiye'nin hava sahasını Erbil'e açması, uzun süredir çok sayıda müşteri kaybeden acentelerin yüzünü güldürdü. 23.03.2018

Erbil kentinde yaklaşık 10 yıldır uçak bileti satan acente sahibi Dılşad Çeşni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uluslararası uçuş yasağı getirmesinden sonra halkın büyük zorluklar çekmeye başladığını hatırlatarak, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen vatandaşların 10 saat süren kara yolu çilesinden sonra Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaşabildiğini söyledi.

IKBY halkının güvenlik gerekçesiyle Bağdat aktarmalı Türkiye'ye gitmek yerine Habur Gümrük Kapısı'nı kullanmayı tercih ettiğini dile getiren Çeşni, Türkiye'nin hava sahasını açma haberinin özellikle iş adamlarını veya turistik amaçlı seyahat edecekleri çok mutlu ettiğini aktardı.

Seferler daha önce olduğunu gibi yapılacak

Sadece Erbil'den İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerine daha önce haftada yaklaşık 15 sefer yapıldığını belirten Çeşni, "Bu sayı yasak uygulamasından dolayı Bağdat aktarmalı 5'e kadar düştü. Ancak direkt seferlerin başlamasıyla durumun normalleşeceğine inanıyorum." dedi.

Austrian Airlines Erbil Bürosu Müdürü Krikar Gerdi ise, Türkiye'nin hava sahasını açmasının özellikle Avrupa ülkelerinden direkt Erbil'e sefer yapan hava yolu şirketlerine büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Gerdi, "Türkiye'nin attığı adımdan sonra Erbil'den uzun bir aradan sonra Viyana'ya direkt seferlerimizi başlatacağız. Haftanın her günü, daha önce olduğu gibi seferler yapılacak." dedi.

"Durumun eskiye dönmesini temenni ediyoruz"

Kentte uçak bileti satan başka bir şirket sahibi Jiyar Mufti ise 29 Eylül'den bu yana bilet satamadıkları için büyük zarara uğradıklarını, özellikle Türkiye'ye seferlerin başlaması kararıyla bunu kısa süre içinde telafi etmeyi düşündüklerini aktardı.

Mufti, Ankara'nın aldığı kararın bölge için hayati önemde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin hava sahasını Erbil'e açması çok önemli bir karar çünkü buradaki iş adamları Bağdat'ta değil ancak Türkiye'ye bağlı. Türkiye'deki hava yolları bölge halkına uzun yıllardır çok iyi hizmetler sunuyor. Her gün 2'den fazla direkt sefer vardı. Halkın gözü Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmakta. Durumun eskiye dönmesini temenni ediyoruz."