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Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve Ankara Üniversitesi'nin seçilmiş ilk kadın rektörü Prof. Dr. Akyol, Ankara'da toprağa verildi.

Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve Ankara Üniversitesi'nin seçilmiş ilk kadın rektörü Prof. Dr. Akyol, Ankara'da toprağa verildi.

08 Eylül 2017 Cuma 18:50
Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve Ankara Üniversitesi'nin seçilmiş ilk kadın rektörü Prof. Dr. Türkan Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Akyol için Maltepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Akyol'un eşi Prof. Dr. Turhan Akyol, oğulları Prof. Dr. Umut Akyol, Murat Akyol ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski bakanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Onur Kumbaracıbaşı, Hikmet Sami Türk ve CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ile partililer, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Türkan Akyol'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Peyman Türkan Akyol'un öz geçmişi

Akyol, 12 Eylül 1928'de İstanbul'da doğdu.

Asker babasının görevleri nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinde eğitim gören Akyol, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 1953'te tamamladığı fakültesinde asistan olarak çalışmaya başlayan Akyol, 1956'da göğüs hastalıkları uzmanı oldu. Akyol, Türkiye'nin veremle savaşında, göğüs hastalıkları alanında fakültesinde uzun yıllar görev yaptı.

Akyol, 1959-1962'de ABD'nin New York şehrinde, Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdürdü. 1964'te göğüs hastalıkları ana bilim dalında doçent, 1969'da profesör olan Akyol, 1972'de Ankara Üniversitesi Senatosu'nda fakültesini, 1977'de Üniversitelerarası Kurulda Ankara Üniversitesi'ni temsilen yer aldı. Akyol, on binlerce doktor ve uzman hekim yetişmesi için çalıştı.

Türkan Akyol, 1971'de Türkiye'nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve getirildi. Daha sonra parlamento dışından görev verilen 10 bakan arkadaşıyla hükümetten istifa eden Akyol, üniversite kliniğine döndü. 1980'de Türkiye'nin ilk seçilen kadın rektörü olarak üniversitesinin başına geçti.

Meclise 18. dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) İzmir milletvekili olarak giren Akyol, 1993'te Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak bir kez daha görev yaptı.

Türkan Akyol, 1955'te evlendiği okul arkadaşı, meslektaşı Prof. Dr. Turhan Akyol ile 62 yıl boyunca yaşamını paylaştı, 2 erkek çocuk, 4 torun sahibi oldu.

Muhbir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Türkan AkyolTürkiye
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