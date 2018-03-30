Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115402
ALTIN
168.658
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5610
EURO
4.8753
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Galatasaray'da mali genel kurul yarın...
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finali takımları belli oldu
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek...
Miami Açık'ta ilk finalist Stephens
Miami Açık'ta ilk finalist Stephens
Göksel Gümüşdağ'dan vergi kanunu teşekkürü
Göksel Gümüşdağ'dan vergi kanunu teşekkürü
Gomis'ten Mustafa Cengiz'e ziyaret
Gomis'ten Mustafa Cengiz'e ziyaret

'Türkiye'nin PKK/PYD/YPG ilgili duruşu açık ve nettir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz." dedi.

'Türkiye'nin PKK/PYD/YPG ilgili duruşu açık ve nettir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 10:29
'Türkiye'nin PKK/PYD/YPG ilgili duruşu açık ve nettir'

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez."

Muhabir:İlkay Güder

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege Yapı, ÇamlıYaka Konakları'nda ön talep toplamaya başladı
Ege Yapı, ÇamlıYaka Konakları'nda ön talep toplamaya başladı
İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak
İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak
Fransa'dan 'Türkiye' ve 'Suriye' açıklaması
Fransa'dan 'Türkiye' ve 'Suriye' açıklaması
Türkiye'ye iki ayda gelen turist sayısı yüzde 35 arttı
Türkiye'ye iki ayda gelen turist sayısı yüzde 35 arttı
Fransız basınından 'Suriye'ye asker gönderilecek' iddiası
Fransız basınından 'Suriye'ye asker gönderilecek' iddiası
Mahkeme kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' zorunluluğu getirdi
Mahkeme kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' zorunluluğu getirdi
Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine operasyon
Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine operasyon
Siirt'te terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit oldu
Siirt'te terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim