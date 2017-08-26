JOHANNESBURG (AA) - Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mbeki, Türkiye'nin son yıllarda Afrika Kıtası'na önem verdiğini belirterek, "Türkiye'nin Somali'de yaptıkları Afrika'ya verdiği değeri gösteriyor." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika temsilciliğinin daveti üzerine bu ülkeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Mbeki ile görüştü.

Güney Afrika Thabo Mbeki Vakfında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Güney Afrika arasında öğrenci değişimi ve ikili ilişkiler ele alındı.

YTB Başkanı Köse, görüşmede Türkiye'deki burs ve yabancı öğrencilere sunulan diğer imkanları anlattı.

Thabo Mbeki ise Türkiye'nin Afrika Kıtası'na koloni bazlı bakmadığını ve yatırımlarını "kazan-kazan" prensibi ile yaptığını ifade ederek, "Türkiye'nin Somali'de yaptığı yatırımlardan bunu görüyoruz. Bu yatırımlar, Türkiye'nin kıtaya bakışını yansıtıyor." diye konuştu.

Eğitimin dünyada en büyük güç olduğunu belirten Mbeki, "Türkiye'den, Güney Afrika'ya çalışmak için doktora öğrencilerini davet ediyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin artmasında gerek öğrencilerin Güney Afrika'ya gelmesi, gerekse Türkiye'ye gitmesi iki ülke arasındaki ilişkiler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Cemalettin Kani Tosun da yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeterince güçlü olmadığını dile getirerek, "Güney Afrika ile ilişkilerimizi öğrenci değişimi proğramları ile geliştireceğiz. İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin gelişiminde öğrencilerin büyük rolü var." ifadesini kullandı.

Somali'de büyükelçilik yaptığına değinen Torun, "Somali'deki görev sürem içerinde bir üniversite kurduk ve bu üniversite iki ülke arasında ilişkilere büyük ivme kattı. YTB ile yapılacak öğrenci değişimi programlarının aynı şekilde Güney Afrika ile olan ilişkilere de ivme katacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Muhabir: Ömer Kılıç