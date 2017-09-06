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Türkiye'nin yardım eli bayramda 3 kıtayı sardı

Kurban Bayramı'nda, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 30 bin, Deniz Feneri Derneğince 14 bin, Sadakataşı Derneğince de 4 bin 700 hisse kurban bağışı dünyanın dört bir yanındaki yoksullara ulaştırıldı.

Türkiye'nin yardım eli bayramda 3 kıtayı sardı

Kurban Bayramı'nda, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 30 bin, Deniz Feneri Derneğince 14 bin, Sadakataşı Derneğince de 4 bin 700 hisse kurban bağışı dünyanın dört bir yanındaki yoksullara ulaştırıldı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 12:56
Türkiye'nin yardım eli bayramda 3 kıtayı sardı

ANKARA (AA) - Türkiye'deki yardım kuruluşları, Kurban Bayramı'nda on binlerce kurban bağışını dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Kurban Bayramı'nda 30 bin 26 hisse kurban kesildi.

Arakan'daki yardım faaliyetlerini artıran dernek, Sittwe şehrindeki Rohingya köyleri ve mülteci kamplarında Türkiye'deki hayırseverler adına kesilen kurbanlarla yaklaşık 32 bin Arakanlı Müslüman'a yardım elini uzattı.

Dernek aracılığıyla bağışların 3 kıtada 60 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanırken, bir süre önce sel felaketinin yaşandığı Sierra Leone'de bin 400, DEAŞ'ın düzenlediği saldırılara maruz kalan Moro'da bin 50 hisse kurban kesildi, ayrıca bütün ülkelerde çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler de verildi.

Deniz Fenerinden 14 bin hisse

Deniz Feneri Derneği, kuruluşunun 20'nci yılında, yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla bağışlanan 14 bin hisse kurbanı yaklaşık 400 bin ihtiyaç sahibiyle buluşturdu.

Çalışmalarını 3 kıtada 35 ülkede gerçekleştiren dernek, Myanmar'a bağlı Arakan eyaletinin Sittwe şehrinde kestiği 350 hisse kurbanı ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Filistin ve Gazze'de 65, Afrika'da 420, Filipinler ve Moro'da 350, Pakistan ve Afganistan'da 350'şer hisse kurban kesimi yapan dernek, Balkanlar'daki ülke ve bölgelerde 721 hisse kurban keserek yoksulların yüzünü güldürdü.

Ağırlıklı olarak kriz ve savaş bölgelerinde kurban faaliyetinde bulunan Deniz Feneri Derneği, cami, mescit, su kuyuları, eğitim merkezi, yetimhane binaları gibi hizmet alanlarının oluşturulması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sadakataşı 28 ülkede yoksulların yardımına koştu

"Kardeşinin Payını Ayırdın mı?" sloganıyla kurban organizasyonu icra eden Sadakataşı Derneğince, bu yıl 4 bin 700 hisse kurban kesildi.

Yurt içi ve yurt dışında kurban eti dağıtım faaliyetlerini sürdüren dernek, 28 ülkede yaklaşık 30 bin aileye kurban hisselerini ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, Myanmar ordusu ile Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarının sürdüğü Arakan eyaletinde ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde kurban kesimine bayramın 2'nci günü başladı.

Afrika'da çok sayıda su kuyusu, yetimhane, okul, katarak ameliyatları projelerini yürüten dernek, Afrika'da Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Somali ve Tanzanya'da kurban kesim ve dağıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kurban BağışıKurban BayramıTürkiye
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