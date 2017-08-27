Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

Türkiye'nin Yemen'e insani yardımları devam ediyor

AFAD ve Türk Kızılayı tarafından Yemen'e gönderilen 15 bin paket un, Hadramevt'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Yemen'e insani yardımları devam ediyor

AFAD ve Türk Kızılayı tarafından Yemen'e gönderilen 15 bin paket un, Hadramevt'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

27 Ağustos 2017 Pazar 18:13
Türkiye'nin Yemen'e insani yardımları devam ediyor

HADRAMEVT (AA) - Türkiye'nin Yemen'e yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında Hadramevt vilayetindeki ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin paket un dağıtıldı.

Hadramevt Vali Yardımcısı Abdulhadi et-Temimi, basına yaptığı açıklamada, 15 bin un paketinin vilayet sınırları içinde yer alan 16 bölgede halka dağıtıldığını belirtti.

Temimi, "Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yardımlarından dolayı kardeş Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayı, bu ay içinde Şebve, Ebyen, Hadramevt ve Marib kentlerinde toplam 120 bin paket un dağıtmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'nca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, 18 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmıştı.

Yardım gemisinde 10 bin ton un, su arıtma sistemleri, 50 tonluk ilaç ve 2 sahra hastanesi olduğu belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
DünyaTürk KızılayıYardımYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FARC'ın kuracağı siyasi partinin kongresi başladı
FARC'ın kuracağı siyasi partinin kongresi başladı
Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'de
Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'de
Nijer'de sel: 41 ölü
Nijer'de sel: 41 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'baş döndüren' ziyaret trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'baş döndüren' ziyaret trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki 'üçüncü' yılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki 'üçüncü' yılı
'Telafer merkezine bağlı tüm semtler DEAŞ'tan kurtarıldı'
'Telafer merkezine bağlı tüm semtler DEAŞ'tan kurtarıldı'
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı
Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim