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Türkiye'nin yeni zırhlısı 'NMS' dünyaya açıldı

Nurol Makina tarafından tanıtılmasının ardından kısa sürede ihracat başarısı yakalayan NMS 4X4, Katar'daki DIMDEX 2018 ile ilk kez yurt dışında sergilendi.

Türkiye'nin yeni zırhlısı 'NMS' dünyaya açıldı

Nurol Makina tarafından tanıtılmasının ardından kısa sürede ihracat başarısı yakalayan NMS 4X4, Katar'daki DIMDEX 2018 ile ilk kez yurt dışında sergilendi.

14 Mart 2018 Çarşamba 13:56
Türkiye'nin yeni zırhlısı 'NMS' dünyaya açıldı

DOHA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin en yeni zıhlı aracı NMS 4X4, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2018) ile ilk kez yurt dışında görücüye çıktı.

Nurol Makina tarafından üretilen ve ilk kez Mayıs 2017'de düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) "Hafif Zırhlı Araçlarda Yeni Bir Çağ Başlıyor" sloganıyla tanıtımı yapılan NMS, geçen kısa sürede ihracat başarısı yakaladı.

Çöl kamuflajlı 2 NMS 4X4 aracının Aralık 2017'deki Katar Milli Günü etkinliklerinin provalarında görüntülenmesiyle bu ülkeye yapılan ihracat ortaya çıktı. NMS 4x4 araçları, etkinlikler kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde yer aldı. Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilerleyen dönemde Katar güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan NMS 4x4 araçlarının sayısının artması bekleniyor.

NMS 4X4'ün ihracatının ardından DIMDEX 2018'de bir ilk daha yaşandı. NMS 4X4, Katar'daki DIMDEX 2018'de ilk kez yurt dışında sergilendi ve resmen uluslararası pazarlara çıktı.

Araçlar, üzerinde yer alan ASELSAN'ın Tanksavar Füze Atıcı Sistemi ve IGLA Füzesi Fırlatma Sistemi ile fuarda Katar'a ayrılan salonda sergilendi.

Katar güvenlik güçlerinin envanterinde NMS 4X4'ün yanı sıra Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı bulunuyor. Şirket, fuarda yeni araç tedarikine yönelik de Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

NMS 4x4 yeni tasarımlara açık

Nurol Makina'nın özgün olarak ürettiği askeri şasi üzerine tasarlanan araç, bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip bulunuyor.

Ağırlığı 8 ton olan araç, 4 tonluk taşıma yapabiliyor. Birçok koruma standartlarına sahip NMS 4X4, kullanıcı isteklerine bağlı olarak, ilave zırhla daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor. Aracın mayın koruma seviyesi teker ve göbek altında 6 kilogram TNT patlamaya dayanabilecek şekilde tasarlandı.

Aracın diğer bir özelliği ise aynı gövde üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilmesine imkan tanıması. Araç personel taşıyıcı olarak üretilmiş olmasına rağmen sonradan arka kısmı açık ve kapalı kasa haline dönüştürülebiliyor. Dönüş yarıçapının 6 metre olmasının meskun mahal operasyonlarında avantaj sağladığı belirtiliyor.

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