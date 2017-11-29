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Türkiye'nin 'yükünü' İstanbul havalimanları çekiyor

Türkiye havalimanlarındaki geliş ve gidiş uçuşlarında taşınan 2 milyon 880 bin 543 ton bagaj, kargo ile posta yükünün 2 milyon 32 bin 623 tonu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 'yükünü' İstanbul havalimanları çekiyor

Türkiye havalimanlarındaki geliş ve gidiş uçuşlarında taşınan 2 milyon 880 bin 543 ton bagaj, kargo ile posta yükünün 2 milyon 32 bin 623 tonu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle gerçekleştirildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:43
Türkiye'nin 'yükünü' İstanbul havalimanları çekiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye havalimanlarındaki geliş ve gidiş uçuşlarında taşınan 2 milyon 880 bin 543 ton bagaj, kargo ile posta yükünün 2 milyon 32 bin 623 tonu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde, Türkiye havalimanlarındaki geliş ve gidiş uçuşlarında taşınan 2 milyon 880 bin 543 ton bagaj, kargo ile posta yükünün 2 milyon 32 bin 623 tonu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, 10 aylık dönemde İstanbul havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük trafiğinde geçen yıla göre belirgin bir artış yaşandı.

Buna göre, 2017'nin ocak-ekim döneminde Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda iç hatlardan 175 bin 304, dış hatlardan ise 1 milyon 568 bin 706 ton yük taşındı. Böylece bu yıl 1 milyon 744 bin 10 ton bagaj, kargo ile postanın taşınması için Atatürk Havalimanı kullanıldı.

Geçen yılın aynı döneminde, aynı havalimanından 1 milyon 590 bin 124 ton taşınmıştı. Bu yıl, aynı döneme göre 153 bin 886 ton yük artışı sağlandı.

Sabiha Gökçen'den 288 bin 613 ton yük taşındı

Bu yılın 10 ayında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı odaklı uçuşlarda, iç hatta 117 bin 790, dış hatta ise 170 bin 823 ton olmak üzere toplam 288 bin 613 ton yük taşındı. Geçen yılın aynı döneminde 292 bin 833 ton yükün taşınması için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların kullanıldığı kayıtlara yansımıştı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde, her iki havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerde taşınan yük, 1 milyon 882 bin 957 ton olarak hesaplanırken, 2017'nin 10 ayında, 2 milyon 32 bin 623 ton olarak kayıtlara yansıdı.

Böylece bu yıl taşınan yük, geçen senenin aynı dönemine göre 149 bin 666 ton artmış oldu.

Bu yılın 10 ayında, Türkiye genelindeki havalimanları çıkışlı ve varışlı bagaj, kargo ile posta trafiği 2 milyon 880 bin 543 ton olarak hesaplandı. Bunun, 2 milyon 32 bin 623 tonunun İstanbul'daki iki havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlardan karşılandığı kayıtlara geçti.

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Türkiye
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