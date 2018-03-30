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Türkiye'ye iki ayda gelen turist sayısı yüzde 35 arttı

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında yüzde 35 artışla 3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'ye iki ayda gelen turist sayısı yüzde 35 arttı

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında yüzde 35 artışla 3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

30 Mart 2018 Cuma 10:42
Türkiye'ye iki ayda gelen turist sayısı yüzde 35 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye, bu yılın ilk iki ayında yüzde 35 artışla 3 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ocak-Şubat 2018 dönemine ait turizm rakamları açıklandı. Buna göre, Türkiye'ye yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik artışla 3 milyon yabancı ziyaretçi geldi.

Ocak- Şubat döneminde en çok ziyaretçinin geldiği ülke yüzde 11,73'lük artışla İran oldu. Türkiye'ye, bu dönemde 350 bin 421 İranlı turist giriş yaptı.

Gürcistan en çok ziyaretçi sıralamasında yüzde 10,29'luk artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 7,4'lük artışla üçüncü, Almanya yüzde 6,8'lik artışla dördüncü, Rusya Federasyonu da yüzde 4,49'luk artışla beşinci oldu.

Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında Gürcistan'dan 307 bin 447, Bulgaristan'dan 231 bin 374, Almanya'dan 196 bin 604 ve Rusya'dan da 134 bin 211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

En çok ziyaret edilen şehir İstanbul

Yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 56,21'lik artışla İstanbul oldu. Kenti ilk iki ayda ziyaret eden yabancıların sayısı 1 milyon 679 bin 817'ye ulaştı.

Ocak-Şubat 2018 döneminde en çok ziyaret edilen iller sıralamasında Edirne 352 bin 616 turistle ikinci, Artvin 323 bin 761 kişiyle üçüncü, Antalya 154 bin 634 yabancı ziyaretçiyle dördüncü ve Ağrı 70 bin 817 ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı.

Muhabir: Burcu Çalık

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