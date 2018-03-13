Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118240
ALTIN
164.000
DOLAR
3.8681
STERLİN
5.3649
EURO
4.7712
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Serena Williams Indian Wells'te ablasına takıldı
Serena Williams Indian Wells'te ablasına...
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i...
Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor 3 puanı 3 golle...
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

'Türkiye'yi çok sevdikleri için Türkçe öğreniyorlar'

Priştine'de Yunus Emre Enstitüsünün yeni dönem Türkçe kursuna katılan kursiyerler, enstitüde kendilerini Türkiye'deymiş gibi hissediyor. Üniversite öğrencisi Stolliqi, 'İngilizce, Almanca ya da İtalyanca değil, benim için özel olan Türkçedir.' dedi.

'Türkiye'yi çok sevdikleri için Türkçe öğreniyorlar'

Priştine'de Yunus Emre Enstitüsünün yeni dönem Türkçe kursuna katılan kursiyerler, enstitüde kendilerini Türkiye'deymiş gibi hissediyor. Üniversite öğrencisi Stolliqi, 'İngilizce, Almanca ya da İtalyanca değil, benim için özel olan Türkçedir.' dedi.

13 Mart 2018 Salı 12:30
'Türkiye'yi çok sevdikleri için Türkçe öğreniyorlar'

PRİŞTİNE (AA) - FİGEN SHABAN - Kosova'nın başkenti Priştine'de Yunus Emre Enstitüsünün yeni dönem Türkçe kursuna katılan kursiyerler, enstitüde kendilerini Türkiye'deymiş gibi hissediyor.

Yunus Emre Enstitüsü, 2011 yılından bu yana Priştine'de Türkçe öğretip Türk tarihi, kültürü, edebiyatı ve sanatını tanıtıyor. Enstitüye kaydolan kursiyerlerden bazıları gelecekte mesleklerinde başarıya ulaşmak için bazıları da Türkiye'ye duydukları sevginin karşılığı olarak Türkçe öğreniyor.

Priştineli Luiza Namligjiu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin kendisini bir yıl önce Yunus Emre Enstitüsüne yönlendirdiğini söyledi.

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Namligjiu, gelecekte diplomat olmanın hayalini kuruyor. Namligjiu, İngilizce ile Fransızcanın yanı sıra başarılı bir diplomat olabilmesi için en kısa sürede Türkçe de öğrenmesi gerektiğine inandığını aktardı.

Başta Türkçeyi Kosova'da da yayınlanan Türk dizilerinden öğrenmeye çalıştığını söyleyen Namligjiu, dilini ileri bir seviyeye taşımak için Enstitünün Türkçe kursunun büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Namligjiu, Türkçe öğrenirken başta dilbilgisinin onu zorladığını fakat kursta geçirdiği bir senenin ardından artık zorlu gramer konularına da kolayca hakim olduğunu vurguladı.

Türkçede en çok şaşırdığı ve sevimli bulduğu kelimenin 'türlü türlü' olduğunu dile getiren Namligjiu, son günlerde öğrendiği "Bir tatlı söz kışın üç ayını ısıtabilir" deyiminin de son günlerini yaşadığımız soğuk kışa çok uygun olduğunu söyledi.

"Türkiye gezisi gerçekleşen bir rüyaydı"

Enstitünün düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu" projesine de geçtiğimiz yıl katıldığını ifade eden Namligjiu, "23 Temmuz'da uçakla İstanbul'a gittim, çok heyecanlandım. Türkiye'ye ilk defa gittim, bu hayalimdi, rüya gibiydi çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yüzden de bir rüya gerçek oldu." diye konuştu.

Türkiye’de en çok İstanbul’u beğendiğini, Büyükada'ya ise hayran kaldığını belirten Namligjiu, “Türkçe Yaz Okulu” boyunca Giresun'da kaldığını ayrıca Trabzon, Rize, Ordu, Bolu ve Ankara gibi şehirleri ziyaret ettiğini, İstanbul'da Boğaz, Büyükada, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı'nın güzellikleri karşısında büyülendiğini aktardı.

Büyükada gezisinde Fransa, Arnavutluk, Gürcistan, Ürdün gibi dünyanın farklı ülkelerinden arkadaşlar edindiğini dile getiren Namligjiu, "İstanbul bence çok güzel bir şehir, hem de fazla büyük. Orada kültür, müzik gördüm, farklı insanları, farklı ülkelerden gezmeye gelenleri gördüm. Sonra eski yerleri gezdim. Ben tarihi çok seviyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nu çok iyi biliyorum, tarihi yakından tanımak istedim ve karşıma bu fırsat çıktı." dedi.

"Türkçenin benim için özel bir anlamı var"

Bir başka kursiyer Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ikinci sınıf öğrencisi Prizrenli Fatijona Stolliqi da yaşadığı şehirde herkesin Türkçe konuştuğunu, kursta kendini Türkiye'de yaşıyormuş gibi hissettiğini aktardı.

Türkçesini geliştirmesi için üniversitedeki hocaları tarafından kursa yönlendirildiğini ifade eden Stolliqi, "Türkçenin benim için özel bir anlamı var yani özel bir dil. İngilizce, Almanca ya da İtalyanca değil, benim için özel olan Türkçe." dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğine ve kalbinde özel bir yeri olduğuna dikkati çeken Stolliqi, “Ben de herkes gibi Türkiye'yi çok seviyorum o yüzden Türkçe öğrenmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğrenirken zorluk yaşamadığını söyleyen Stolliqi, Türkçede en çok beğendiği atasözünün "Bugünün işini yarına bırakma" olduğunu, bu deyimin Kosovalı Arnavutlar tarafından da kullanıldığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
KosovaPriştineTürkçe Dil KursuYunus Emre Enstitüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pegasus'tan mobile özel yüzde 30 indirim
Pegasus'tan mobile özel yüzde 30 indirim
Amman'ın 100 otobüslük ihalesini Otokar kazandı
Amman'ın 100 otobüslük ihalesini Otokar kazandı
İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyanın yangınını söndürecek
İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyanın yangınını söndürecek
Safkan Arap atlarının yetiştirilme merkezi Sultansuyu
Safkan Arap atlarının yetiştirilme merkezi Sultansuyu
Film ve dizilerde yer alan keşana ilgi arttı
Film ve dizilerde yer alan keşana ilgi arttı
Boynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlar
Boynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlar
Kar ve tipide mahsur kalan kaçakları Mehmetçik kurtardı
Kar ve tipide mahsur kalan kaçakları Mehmetçik kurtardı
Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabana sahip
Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabana sahip

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim