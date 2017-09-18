Türkmen lider Salihi'den IKBY'ye taviz verilmemesi uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, ABD'den, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "bağımsızlık referandumu"nun ertelenmesi karşılığında Türkmenleri üzecek tavizler verilmemesini istediklerini belirtti.

Salihi, başkent Bağdat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ile Bağdat'ta görüştük. Kuzey Irak yönetimine referandumun ertelenmesi karşılığında Türkmenleri üzecek alternatif ve garanti verilmemesini istedik. Büyükelçi bu yönde bir teklifin olmadığını aktardı." dedi.

Büyükelçiyle ABD yönetiminin IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye verilen alternatifleri görüştüklerini kaydeden Salihi, şunları söyledi:

"Biz, referandumun ertelenmesi için Barzani'ye taviz verilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Alternatifler BM Genel Kurulunda muhtemelen görüşülecek. Ancak bu, orada görüşülüp daha sonra müzakereler başlarsa ve biz bunda yer almazsak tehlikeli olur. Kuzey Irak yönetimini ikna etmek için taviz verilmemesi lazım. Erbil ile Bağdat arasında tartışılan bölgeler bizim bölgelerimizdir. O yüzden sunulan alternatifler üzerinde soru işaretlerimiz var."

"Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması memnuniyet verici"

Türkiye'nin tüm Iraklıların ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmasının kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Salihi, "Sanki Türkiye referanduma karşı hiçbir şey yapmıyormuş gibi düşünenler var. Bu, yanlıştır. Türkiye'nin referandumla ilgili attığı adımlar önümüzdeki günlerde daha da netleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen lider, "Türkiye'deki yetkililerin referanduma karşı ciddi tavırlarını gördüm ve umarız bu, referandum kararını iptal ettirir." ifadelerini kullandı.

Referandumun yol açtığı sorunların çözümü için tek taraftan (IKBY) görüş empoze edilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Salihi, konuyu çözüme ulaştırmak için Türkiye, İran, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de hazır bulunduğu, Türkmen, Kürt ve Arap temsilcilerin yer aldığı toplantı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

"Kerkük'te kargaşadan Bağdat'ı sorumlu tutarız"

ITC Başkanı Salihi, Bağdat yönetiminin referandumla ilgili tutumunun zayıf olduğu eleştirisinde bulunarak, "Kerkük'te herhangi bir kargaşa çıkarsa bundan Bağdat hükümetini sorumlu tutarız. Vali görevinden alındı o yüzden kentteki vatandaşların güvenliğinin korunması hükümetin sorumluluğundadır." diye konuştu.

Salihi, referandumda ısrar edilmesi halinde Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Türkmen-Kürt ve Kürt-Arap savaşının çıkma riskinden de endişe duyduklarını sözlerine ekledi.