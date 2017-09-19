Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım...
Başkan Uysal, Şampiyonları Kabul Etti
Başkan Uysal, Şampiyonları Kabul...
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5 futbolcu
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5...
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...

Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, Türkmenlerin can güvenliğini korumak için merkezi Bağdat hükümetinden destek istiyoruz." dedi.

Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, Türkmenlerin can güvenliğini korumak için merkezi Bağdat hükümetinden destek istiyoruz." dedi.

19 Eylül 2017 Salı 22:36
Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler can güvenliklerinin sağlanması için merkezi hükümetten destek istedi.

Kerkük'teki Türkmen siyasi parti temsilcileri, dün saldırıya uğrayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi'nde bir araya gelerek tepkilerini ortaya koydu.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tek taraflı referandum kararının bölgede gerilimi artırdığına dikkati çekerek, "Referandumun Kerkük'te şiddete yol açacağını daha önce dile getirmemize rağmen bizi kimse dinlemedi. Bugün kentin güvenlik durumu her geçen gün daha da kötüye gitmektedir." dedi.

Türkmenlerin boykot ettiği referandum sürecinde korku içinde olduklarını belirten Beyatlı, "Türkmenlerin can güvenliği tehlikede. Her an bir sorunla karşılaşma endişesi var. Kerkük'teki polis güçlerinin kentin güvenliğini daha iyi şekilde sağlamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Bağdat hükümetine çağrı

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da planlanan referandum tarihine kadar sorunların devam etmesinden endişeli olduklarını dile getirdi.

"Referandum için hiç kimsenin propaganda adı altında kışkırtıcı hareketler ve saldırı eylemleri yapmaya hakkı yoktur." diyen Kazancı, etnik temelli yaklaşımlarından dolayı Kerkük polis güçlerine de güvenmediklerini belirtti.

Kazancı, "Türkmenlerin can güvenliğini korumak için merkezi Bağdat hükümetinden destek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kerkük'teki Türkmen Milliyetçi Hareketi binası dün silahlı saldırıya uğramış, saldırganların Kürtçe konuştukları öne sürülmüştü.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip

Anahtar Kelimeler:
Abbas BeyatlıDünyaKerkükTürkmen Milliyetçiler HareketiTürkmen Milliyetçiler Hareketi Başkan Yardımcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı
Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı
Bakan Bak'tan yabancı oyuncu açıklaması
Bakan Bak'tan yabancı oyuncu açıklaması
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var
Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması
Barzani'den 'referandumun yerini tutacak anlaşma' açıklaması
Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı
Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı
Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi
Gelin-damada 'Bitcoin' ile düğün hediyesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim