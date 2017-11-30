İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - IKBY Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf, Türkiye'nin, bölgede DEAŞ'ın ve diğer terör gruplarının tehdidine karşı hem Türkmenlere hem de Kürt kardeşlerine destek verdiğini belirterek, "Bizi bu süreçte de yalnız bırakmadı. Türkiye'den dileğimiz bölgedeki mazlum toplumları yalnız bırakmasın. Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır. Biz her zaman Erbil'le Ankara'nın ilişkilerinin de iyi olmasını isteriz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, IKBY'nin referandum girişiminin tüm ısrarlara rağmen gerçekleştirilmesinin bölgeyi olumsuz etkilediği söyledi.

Gelinen noktada bölgede yaşayan insanların rahatsız olduğunu ifade eden Aydın, "IKBY'nin, bölgenin önemli bir devleti olan Türkiye ile çok iyi ilişkileri vardı. Türkiye her zaman zor şartlarda Irak'a yardım etmiş, özellikle bölgesel yönetime sahip çıkmıştır. Türkiye ile istişare yapılmadan alınan karar ve gerçekleştirilen referandum bölge için kötü sonuçlar doğurdu. Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlar nedeniyle şu an bölgede mali bir kriz var ve maaşların ödenmesiyle ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da bu kararın getirdiği sıkıntıları çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Mali kriz var ve ekonomi çok kötüye gidiyor"

Merkezi yönetimin Irak ordusunun operasyonu ile tartışmalı bölgeleri de eline geçirdiğini hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bölgesel yönetim referandumu dondurduğunu açıklaması olumlu bir karar. Ancak Bağdat yönetimi ve diğer taraflar bu kararın tamamen feshedilmesini istiyor. Mesud Barzani'nin yetkilerinin Başbakan Neçirvan Barzani'ye verilmesinden sonra durum daha farklı bir noktaya geldi. Şimdi değişim beklentisi hakim. Bağdat ve Erbil yönetimlerinin diyalog sürecine girerek masaya oturmasını bekliyoruz. Bölgesel yönetim tarihi bir hata yaptı ve büyük bir güç kaybına uğradı. Artık eskiye dönmesi çok zor. Bağdat yönetiminin Erbil üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Şu anda havaalanları kapalı, sınır ve gümrük bölgelerinin merkezi hükümete teslim edilmesi isteniyor. Kuzey Irak yönetimi şimdi diyalog kurup masaya oturmak istiyor ama Bağdat, bunun için referandumun tamamen feshedilmesini şart koşuyor. Ben ileriki zamanlarda referandumun iptal edileceğini düşünüyorum. Çünkü mali kriz var ve ekonomi çok kötüye gidiyor."

"Bağdat yönetiminin bölgesel devletlerin siyasetlerinin altından çıkması gerekir"

Erbil'in de anayasaya göre Irak toprağı olduğunu dile getiren Aydın, Türkmenler olarak diyalogdan yana olduklarını vurguladı.

Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde anayasaya dayanarak bütün etnik grupların haklarının verilmesi gerektiğini aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkmenler bu siyasi denklem içerisinde kendisini korumalıdır. Türkmenler, Erbil'de, Kerkük'te ve Irak'ta önemli bir aktördür. Aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz ve Türkmenlerin yaşanan olaylardan zarar görmesinden endişe ediyoruz. Biz sorunların diyalog kurularak bir an önce çözülmesini istiyoruz. Irak hükümeti kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Erbil'le Bağdat arasındaki hata tek taraflı değil, her iki tarafın da hataları var. Referandum bir hatadır ama Bağdat'ın da bundan sonra bölgenin istikrarı için politikalar üretmelidir. Ancak bu karar sonrası halkın cezalandırılmaması gerekir. Çünkü Erbil de Irak'ın toprağıdır. Artık Bağdat yönetiminin, bölgesel devletlerin siyasetlerinin altından çıkması gerekir. Irak'ı Iraklıların yönetmesi çok önemli."

"Kerkük'te ortak bir idare olmalı"

Kerkük'ün idari açıdan ortak yönetilebileceği önerisinde bulunan Aydın, "Kerkük'te hem Araplar hem de Kürtler denedi ve başarılı olamadı. O yüzden Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların eşit yönetim hakkına sahip olduğu ortak bir idare olmalı." dedi.

Türkiye'nin Türkmenlerin varlığı için önemine değinen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye hem Irak için hem bölge için önemli bir ülke. Türkiye her zaman barış ve istikrara destek veren bir ülke olmuştur. Türkiye, bölgede DEAŞ'ın veya diğer grupların tehdidine karşı hem Türkmenlere hem de Kürt kardeşlerine destek verdi. Bizi bu süreçte de yalnız bırakmadı. Türkiye'den dileğimiz bölgedeki mazlum toplumları yalnız bırakmasın. Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır. Biz her zaman Erbil'le Ankara'nın ilişkilerinin de iyi olmasını isteriz."