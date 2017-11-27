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TÜSİAD'dan DEİK açıklaması

 TÜSİAD yaptığı açıklamada DEİK'ten kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu.

TÜSİAD'dan DEİK açıklaması

 TÜSİAD yaptığı açıklamada DEİK'ten kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:33
TÜSİAD'dan DEİK açıklaması

TÜSİAD'dan DEİK açıklaması

   TÜSİAD yaptığı açıklamada DEİK'ten kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada DEİK'in yeni resmi yapısının bu kararın alınmasında rol oynadığı belirtildi.TÜSİAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 28 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile DEİK'in yapısının değiştirilmesinin ardından, TÜSİAD kendi tercihi doğrultusunda kurucular arasında yer almamak gayesi ile DEİK Yönetmeliği'nin derneğimizle ilgili hükümlerinin iptali için, Danıştay nezdinde dava açmıştır. Dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından DEİK Yönetmeliği'nin derneğimizi bağlayan hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede TÜSİAD, tamamen kendi talebi doğrultusunda gerek yönetimsel nitelikte, gerekse mali nitelikte olan yükümlülüklerini nihayete erdirerek kurucular arasından ayrılmıştır. Ekonomi Bakanlığımızın DEİK'in yeni yapılanmasındaki davetine müteşekkir olmakla birlikte, iş dünyasını temsil eden gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak, TÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası düzeylerdeki konumu, yeni resmi yapısı ile DEİK’in üyesi olmamak yönünde karar almamıza temel teşkil etmiştir.

Anahtar Kelimeler:
TüsiadDEİK
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